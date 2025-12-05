Français
مونديال 2026: تونس في المجموعة السادسة… القرعة الكاملة (فيديو)

احتضن مركز كينيدي في العاصمة واشنطن مساء الجمعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026. وحتى الآن، تأهلت 42 دولة، على أن تُحسم البطاقات الأخيرة عقب مباريات الملحق الأوروبي والملحق القاري.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة إلى جانب كلّ من: هولندا، اليابان، والمتأهل من الملحق الأوروبي للمسار B (أوكرانيا، السويد، بولندا أو ألبانيا).

في ما يلي القرعة الكاملة للمجموعات الـ12، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث إلى الدور السادس عشر:

المجموعة A: المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، المتأهل من الملحق الأوروبي للمسار D (الدنمارك، مقدونيا الشمالية، التشيك أو جمهورية أيرلندا)
المجموعة B: كندا، المتأهل من الملحق الأوروبي للمسار A (إيطاليا، أيرلندا الشمالية، ويلز أو البوسنة والهرسك)، قطر، سويسرا
المجموعة C: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا
المجموعة D: الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، المتأهل من الملحق الأوروبي للمسار C (تركيا، رومانيا، سلوفاكيا أو كوسوفو)
المجموعة E: ألمانيا، كوراساو، كوت ديفوار، الإكوادور
المجموعة F: هولندا، اليابان، المتأهل من الملحق الأوروبي للمسار B (أوكرانيا، السويد، بولندا أو ألبانيا)، تونس
المجموعة G: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا
المجموعة H: إسبانيا، الرأس الأخضر، الأوروغواي، السعودية
المجموعة I: فرنسا، السنغال، الفائز بملحق الفيفا 2 (بوليفيا، سورينام أو العراق)، النرويج
المجموعة J: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن
المجموعة K: البرتغال، الفائز بملحق الفيفا 1 (كاليدونيا الجديدة، جامايكا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية)، أوزبكستان، كولومبيا
المجموعة L: إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما

وخلال هذه المراسم التي كان ضيف الشرف فيها، تسلّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة الفيفا الأولى للسلام.

