مونديال 2026: تونس في مباراة ودية أمام كندا يوم 30 مارس!

وفقًا لمعلومات نشرها موقع «afrik-foot»، سيخوض «نسور قرطاج» مباراة ودية دولية أمام منتخب ضمن المتأهلين إلى مونديال 2026، وذلك خلال مواعيد فيفا لشهر مارس.

وسيكون ذلك أمام كندا، وتحديدًا يوم الإثنين 30 مارس 2026 (على الأرجح في تورونتو)، في انتظار تحديد مكان وتوقيت هذه المباراة.

وبحسب المصدر نفسه، قد تُجري تونس مباراة ودية أخرى خلال إقامتها في أمريكا الشمالية، يوم 26 أو 27 مارس، أمام منافس لم يُكشف عنه بعد.

وخلال المونديال في أمريكا الشمالية، ستواجه تونس منتخبًا أوروبيًا قادمًا من الملحق (أوكرانيا أو بولونيا أو ألبانيا أو السويد) واليابان، وفي كل مرة بمدينة غوادالوبي في المكسيك، ثم تلاقي هولندا في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها، ستلعب كندا ضمن المجموعة الثانية (B) أمام منتخب أوروبي قادم من الملحق، قد يكون إيطاليا، إضافة إلى قطر وسويسرا.

وسبق أن جمع لقاء ودي واحد بين «نسور قرطاج» و«الكانوكس» الكنديين، يوم 21 أكتوبر 1984 بملعب المنزه في تونس، وانتهى بفوز المنتخب التونسي (2-0) بفضل هدفي شيحات وحمدة بن دولت.

بانتظار التأكيد…