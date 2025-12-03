مونديال 2026: رسمي. إيران حاضرة في قرعة يوم الجمعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصبح الأمر رسميًا. فقد أكدت إيران، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، حضور ممثليها في مراسم سحب قرعة مونديال 2026، المقررة يوم الجمعة في واشنطن.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعة الحفل احتجاجًا على رفض السلطات الأمريكية منح التأشيرات لعدد من أعضاء وفدها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن «أمير غالينوي، مدرب المنتخب الوطني الإيراني، سيشارك في مراسم سحب قرعة كأس العالم بصفته الممثل الفني للمنتخب الوطني، إلى جانب شخص أو شخصين آخرين».

