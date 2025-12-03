Français
Anglais
العربية
رياضة

مونديال 2026: رسمي. إيران حاضرة في قرعة يوم الجمعة

مونديال 2026: رسمي. إيران حاضرة في قرعة يوم الجمعة

أصبح الأمر رسميًا. فقد أكدت إيران، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، حضور ممثليها في مراسم سحب قرعة مونديال 2026، المقررة يوم الجمعة في واشنطن.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعة الحفل احتجاجًا على رفض السلطات الأمريكية منح التأشيرات لعدد من أعضاء وفدها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن «أمير غالينوي، مدرب المنتخب الوطني الإيراني، سيشارك في مراسم سحب قرعة كأس العالم بصفته الممثل الفني للمنتخب الوطني، إلى جانب شخص أو شخصين آخرين».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

602
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

362
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
343
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
312
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
306
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
302
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
297
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
294
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا
290
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان
278
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى