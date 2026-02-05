مونديال 2026: عمدة نيويورك يُستَهدَف مبكرًا بسبب مباريات المنتخبات الإفريقية!

قبل ستة أشهر من ضربة البداية لكأس العالم بأمريكا الشمالية، بدأت مباريات ممثلي القارة الإفريقية تُشعل الحماس في نيويورك، ولا سيما القمة المرتقبة بين البرازيل والمغرب.

السبب؟ المكانة الخاصة لهذا اللقاء تُثير اهتمامًا واسعًا وصل إلى أعلى مستويات المسؤولية في المدينة، وعلى رأسهم عمدة نيويورك زهران ممداني.

وأوضح ممداني، المولود في أوغندا، في مداخلة حديثة أنه تعرّض بالفعل لاستفسارات من مواطنين بشأن تذاكر هذه المواجهة الكبرى بين البرازيل والمغرب، قائلًا:

«لقد بدأ الناس يوقفونني بالفعل للسؤال عن التذاكر».

وأضاف:

«لدينا فرصة مذهلة. الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم قادم إلى هنا، إلى نيويورك ونيوجيرسي. بعض سكان نيويورك أوقفوني في الشارع طالبين المساعدة للحصول على تذاكر. أحدهم قال لي حرفيًا إنه يريد بشدة تذاكر مباراة المغرب – البرازيل!».

وفي السياق نفسه، سيواجه منتخب السنغال نظيره الفرنسي يوم 16 يونيو 2026، أيضًا في نيويورك. وتحدّث ممداني، المعروف بشغفه الكبير بكرة القدم، ولا سيما كرة القدم الإفريقية، عن فوز السنغال التاريخي على فرنسا في اليابان خلال مباراة افتتاح مونديال 2002، قائلًا:

«كان والدي لا يسمح لي أبدًا بالتأخر عن المدرسة. لكن في عام 2002، عندما هزمت السنغال فرنسا… وصلت متأخرًا».

وتؤكد هاتان القمتان الرمزيّتان أن المتروبول الأمريكية تستعد هذا الصيف لتصبح أحد المراكز العصبية لكرة القدم العالمية.

مواجهتا البرازيل – المغرب والسنغال – فرنسا تلوحان منذ الآن كمحطتين كبيرتين ومشتعلتين في مونديال 2026.