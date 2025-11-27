مونديال 2026: قائمة بـ10 دول اشترت أكبر عدد من التذاكر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشهد مونديال أمريكا الشمالية، المقرر تنظيمه من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، إقبالًا كبيرًا منذ الآن، حيث تسارع الجماهير إلى اقتناء تذاكرها قبل نفادها.

بعد إعلانها عن عدد التذاكر المباعة حتى اليوم — حوالي مليوني تذكرة — كشفت الفيفا عن الدول التي سجّل مشجعوها أكبر عدد من عمليات الشراء، في وقت لم يظهر فيه أي بلد إفريقي ضمن قائمة أكثر 10 مشترين.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تم بيع هذين المليونَي تذكرة خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية بيع التذاكر.

وحسب بيان الفيفا، تصدرت الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك قائمة الدول العشر الأولى، تلتها كل من كولومبيا، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا والبرازيل.

