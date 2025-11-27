Français
Anglais
العربية
رياضة

مونديال 2026: قائمة بـ10 دول اشترت أكبر عدد من التذاكر

مونديال 2026: قائمة بـ10 دول اشترت أكبر عدد من التذاكر

يشهد مونديال أمريكا الشمالية، المقرر تنظيمه من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، إقبالًا كبيرًا منذ الآن، حيث تسارع الجماهير إلى اقتناء تذاكرها قبل نفادها.

بعد إعلانها عن عدد التذاكر المباعة حتى اليوم — حوالي مليوني تذكرة — كشفت الفيفا عن الدول التي سجّل مشجعوها أكبر عدد من عمليات الشراء، في وقت لم يظهر فيه أي بلد إفريقي ضمن قائمة أكثر 10 مشترين.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تم بيع هذين المليونَي تذكرة خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية بيع التذاكر.

وحسب بيان الفيفا، تصدرت الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك قائمة الدول العشر الأولى، تلتها كل من كولومبيا، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا والبرازيل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

419
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

406
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
337
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني
274
أخر الأخبار

غرفة موزّعي قوارير الغاز تهدّد بتعليق نشاطها وتحمّل الدولة مسؤولية تدهور القطاع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى