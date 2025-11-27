مونديال 2026: قبل 5 ديسمبر… أفضل وأسوأ سيناريوهات القرعة للمنتخب التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في انتظار حفل سحب قرعة مونديال 2026، المقرر إجراؤه يوم 5 ديسمبر في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، وُضعت تونس في القبعة رقم 3 إلى جانب: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، الباراغواي، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

أسوأ سيناريو للمنتخب التونسي: الأرجنتين – كرواتيا – تونس – إيطاليا (عبر الملحق الأوروبي).

أفضل سيناريو للمنتخب التونسي: كندا – أستراليا – تونس – كوراساو.

وبانتظار تحديد كل المتأهلين بعد خوض الملحقين القاري والدولي، إليكم بقية القبعات المعتمدة وفق آخر تصنيف للفيفا:

القبعة 1: إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، الولايات المتحدة، المكسيك، كندا.

القبعة 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، الأوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

القبعة 4: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، ملحق أوروبي 1، ملحق أوروبي 2، ملحق أوروبي 3، ملحق أوروبي 4، ملحق دولي 1، ملحق دولي 2.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



