مونديال 2026: قبل 5 ديسمبر… أفضل وأسوأ سيناريوهات القرعة للمنتخب التونسي

في انتظار حفل سحب قرعة مونديال 2026، المقرر إجراؤه يوم 5 ديسمبر في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، وُضعت تونس في القبعة رقم 3 إلى جانب: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، الباراغواي، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

أسوأ سيناريو للمنتخب التونسي: الأرجنتين – كرواتيا – تونس – إيطاليا (عبر الملحق الأوروبي).

أفضل سيناريو للمنتخب التونسي: كندا – أستراليا – تونس – كوراساو.

وبانتظار تحديد كل المتأهلين بعد خوض الملحقين القاري والدولي، إليكم بقية القبعات المعتمدة وفق آخر تصنيف للفيفا:

القبعة 1: إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، الولايات المتحدة، المكسيك، كندا.

القبعة 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، الأوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

القبعة 4: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، ملحق أوروبي 1، ملحق أوروبي 2، ملحق أوروبي 3، ملحق أوروبي 4، ملحق دولي 1، ملحق دولي 2.

