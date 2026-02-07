Français
مونديال 2026: لا مباريات على TF1… بل على M6!

مونديال 2026: لا مباريات على TF1… بل على M6!

أصبح الأمر رسميًا الآن. قناة TF1، الناقل التاريخي لكأس العالم، ستكون خارج المشهد في نسخة عام 2026.

وأكد ذلك دافيد لاراماندي، رئيس مجموعة M6، في مقابلة أجراها مع صحيفة ليكيب، حيث شدّد على أن مؤسسته الإعلامية ستبث كامل المباريات الـ54 التي حصلت على حقوقها في مارس/آذار 2024.

وقال لاراماندي:
«المجموعة سعيدة للغاية ببث كأس العالم 2026. جميع الفرنسيين سيتجمعون أمام شاشاتهم لمتابعة المباريات الـ54 على قناتي M6 وM6+. نحن بكل قلوبنا خلف منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشان، ونتمنى له أفضل مشوار ممكن».

وللتذكير، كانت هناك مناقشات جارية بشأن احتمال إعادة بيع حقوق بث ما بين 10 و15 مباراة لوسيلة إعلامية أخرى، مقابل مبلغ يتراوح بين 120 مليون يورو.

أما على الصعيد التجاري، فمن المتوقع أن تدر البطولة عائدات ضخمة على مجموعة M6. إذ قد يصل سعر الإعلان إلى 500 ألف يورو إجماليًا مقابل 20 ثانية بين شوطي الوقت الإضافي وركلات الترجيح، في حال بلغ المنتخب الفرنسي المباراة النهائية. وينخفض هذا الرقم إلى 220 ألف يورو في حال غياب «الديوك».

وبخصوص فترة الاستراحة المخصصة لشرب المياه، فهي بدورها تمثل موردًا ماليًا مهمًا. ففي المباراة النهائية، إذا كانت فرنسا حاضرة، قد تصل قيمة الإعلان إلى 425 ألف يورو لمدة 20 ثانية، مقابل 250 ألف يورو في حال عدم مشاركتها.

وختم لاراماندي بالقول:
«بالنسبة للمعلنين، فإننا نتحدث بطبيعة الحال عن بيئة استثنائية. هذا هو أفضل ما يمكن أن يقدمه التلفزيون: محتوى فريد، نسب مشاهدة قياسية، ومستوى تفاعل أقصى».

