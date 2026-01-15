مونديال 2026: مباراة ودية لفرنسا أمام منتخب إفريقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، هذا الخميس أن المنتخب الفرنسي سيخوض مباراتين إعداديتين في إطار التحضير لكأس العالم 2026، الأولى أمام منتخب إفريقي في مدينة نانت يوم 4 جوان، والثانية أمام منتخب أوروبي يوم 8 جوان، على أن يُحدَّد الملعب لاحقًا.

وأوضح ديالو، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن المباراة الأولى ستكون «في نانت أمام منتخب شارك في كأس الأمم الإفريقية» (ويرجَّح أن يكون منتخب كوت ديفوار)، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أما هوية منافس لقاء 8 جوان «فتتوقف على نتائج الملحق الأوروبي المقرر في شهر مارس».

وأشار إلى أن هذه المباراة الودية قد تُقام شمال باريس، حتى لا يبتعد «الديوك» كثيرًا عن مركزهم التدريبي في كليرفونتان، إذ من المقرر أن يتوجهوا إلى الولايات المتحدة «بعد ظهر يوم 9 جوان».

وللتذكير، سيكشف المدرب ديدييه ديشان عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض نهائيات كأس العالم في منتصف شهر ماي.

