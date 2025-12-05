مونديال 2026: من سيُجري عملية القرعة؟ وما البرنامج المنتظر لحفل السحب؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ستجرى سحب قرعة مجموعات كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر 2025، في الولايات المتحدة، وتحديدًا في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن.

وسيُنقل الحفل مباشرة ابتداءً من الساعة 18:00 بتوقيت تونس، في حين ستكون الساعة منتصف النهار بالتوقيت المحلي. وسيتولى الثنائي المكوّن من النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد وقائد المنتخب الإنجليزي، ريو فيرديناند، والمدافعة السابقة لمنتخب الولايات المتحدة، سامانثا جونسون، دور مقدّمي الحفل.

وسيكون إلى جانبهما أربع نجوم بارزين من أكبر الرياضات في أمريكا الشمالية، وهم: لاعب الوسط الأسطوري توم برادي، المتوّج بسبعة ألقاب في السوبر بول في كرة القدم الأمريكية، والعملاق السابق لفريق ليكرز وأربعة مرات بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA) شاكيل أونيل، والكندي واين غريتسكي، الذي يُعتبره كثيرون أعظم لاعب هوكي جليد في التاريخ، إضافةً إلى لاعب البيسبول السابق في صفوف نيويورك يانكيز، آرون جادج.

أي عرض لهذا الحفل؟

بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيتولى الثنائي المكوّن من عارضة الأزياء الألمانية-الأمريكية هايدي كلوم والممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت تنشيط السهرة.

أما الممثل والمنتج الأمريكي داني راميريز فسيتكفّل بالتفاعل مع أساطير الرياضة الحاضرين في القاعة. وسيشهد الحفل أيضًا عروضًا فنية مباشرة، يحييها عدد من النجوم، من بينهم التينور الإيطالي أندريا بوتشيللي، ونجم البوب البريطاني روبي ويليامز الذي سبق له أن قدّم عرضًا خلال نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وسيطلّ ويليامز هذه المرة في ديو غنائي مع الفنانة الأمريكية نيكول شيرزينغر. وفي ختام الحفل، وبعد الانتهاء من عملية السحب، سيقدم فريق Village People أغنيته الشهيرة “Y.M.C.A”.

