Français
Anglais
العربية
رياضة

مونديال 2026: من سيُجري عملية القرعة؟ وما البرنامج المنتظر لحفل السحب؟

مونديال 2026: من سيُجري عملية القرعة؟ وما البرنامج المنتظر لحفل السحب؟

ستجرى سحب قرعة مجموعات كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر 2025، في الولايات المتحدة، وتحديدًا في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن.

وسيُنقل الحفل مباشرة ابتداءً من الساعة 18:00 بتوقيت تونس، في حين ستكون الساعة منتصف النهار بالتوقيت المحلي. وسيتولى الثنائي المكوّن من النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد وقائد المنتخب الإنجليزي، ريو فيرديناند، والمدافعة السابقة لمنتخب الولايات المتحدة، سامانثا جونسون، دور مقدّمي الحفل.

وسيكون إلى جانبهما أربع نجوم بارزين من أكبر الرياضات في أمريكا الشمالية، وهم: لاعب الوسط الأسطوري توم برادي، المتوّج بسبعة ألقاب في السوبر بول في كرة القدم الأمريكية، والعملاق السابق لفريق ليكرز وأربعة مرات بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA) شاكيل أونيل، والكندي واين غريتسكي، الذي يُعتبره كثيرون أعظم لاعب هوكي جليد في التاريخ، إضافةً إلى لاعب البيسبول السابق في صفوف نيويورك يانكيز، آرون جادج.

أي عرض لهذا الحفل؟

بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيتولى الثنائي المكوّن من عارضة الأزياء الألمانية-الأمريكية هايدي كلوم والممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت تنشيط السهرة.

أما الممثل والمنتج الأمريكي داني راميريز فسيتكفّل بالتفاعل مع أساطير الرياضة الحاضرين في القاعة. وسيشهد الحفل أيضًا عروضًا فنية مباشرة، يحييها عدد من النجوم، من بينهم التينور الإيطالي أندريا بوتشيللي، ونجم البوب البريطاني روبي ويليامز الذي سبق له أن قدّم عرضًا خلال نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وسيطلّ ويليامز هذه المرة في ديو غنائي مع الفنانة الأمريكية نيكول شيرزينغر. وفي ختام الحفل، وبعد الانتهاء من عملية السحب، سيقدم فريق Village People أغنيته الشهيرة “Y.M.C.A”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

363
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

346
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
332
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
314
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
309
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
306
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
305
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
296
الأخبار

الصيدليات تقرر تعليق صرف الأدوية بـ”صيغة الطرف الدافع” لفائدة منظوري الكنام ابتداءً من 8 ديسمبر
289
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
287
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى