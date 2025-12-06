مونديال 2026 – نعيم السليتي: “قرعة معقّدة، لكنها ليست مستحيلة على الإطلاق”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جاءت تونس في المجموعة السادسة، حيث ستواجه كلاً من هولندا، اليابان، إضافة إلى منتخب أوروبي متأهل من الملحق (بولونيا، ألبانيا، السويد أو أوكرانيا).

وفي تصريح لموقع Afrik-Foot، أكد نعيم السليتي (33 سنة، 82 مباراة دولية، 14 هدفاً)، المحترف بنادي الشمال القطري، أنّ المنتخب التونسي لم يقع في مجموعة سهلة خلال هذه القرعة.

ويرى السليتي أنّ المجموعة صعبة فعلاً والقرعة معقّدة، بما أن تونس وُضعت في التصنيف الثالث، في انتظار التعرف على هوية المنافس الثالث الذي سيكون أوروبياً، وبالتالي من مستوى عالٍ.

وبخصوص المنافس الأوّل في المجموعة ورأس المجموعة السادسة، منتخب هولندا، قال السليتي:“هو واحد من أفضل سبعة أو ثمانية منتخبات في أوروبا. ليس بقوة فرنسا أو إسبانيا أو البرتغال، لكنه يضم لاعبين كباراً في كل الخطوط: في الدفاع فان دايك، آكي، دومفريس أو دي ليخت، وفي الوسط دي يونغ، وفي الهجوم ديباي… وربما أغفل أسماء أخرى. إنه منتخب يلعب جيداً، يملك خبرة واسعة ومعتاد على خوض كبرى المنافسات”.

وأضاف قائلاً عن اليابان: “الهولنديون ليسوا أقوى من اليابانيين. اللاعبون هناك يتفاهمون دون حتى أن ينظروا لبعضهم، يتمتعون بمهارات عالية وسرعة كبيرة… كان مستواهم مبهراً فعلاً. فازوا مؤخراً على البرازيل ودياً (3-2 يوم 14 أكتوبر في تشويفو)، ويشاركون بانتظام منذ سنوات طويلة… إنه منتخب يسجّل الكثير من الأهداف ويُعدّ في نظري الأفضل في آسيا”.

أما عن المنافس الثالث المحتمل من أوروبا، سواء بولونيا أو السويد أو ألبانيا أو أوكرانيا، فقد شدّد السليتي على أنّ: “هذه منتخبات متقاربة المستوى تقريباً، ولو أنّ بولندا تبدو أكثر خبرة بما أنها شاركت في آخر نسختين من كأس العالم. كما أنها تعتمد على مهاجم خارق مثل روبرت ليفاندوفسكي”.

وفي الختام، كشف السليتي عن طموحات نسور قرطاج: “نحن أيضاً اعتدنا خوض الأدوار النهائية، وبعض اللاعبين سيشاركون في المونديال للمرة الثالثة. تونس تأهلت دون أن تستقبل شباكها أي هدف، وتعادلت مع البرازيل في نوفمبر (1-1). المهمة ستكون صعبة، لكن ليست مستحيلة أبداً. علينا أولاً تقديم كأس أمم إفريقيا جيدة في المغرب، فهذه الـCAN ستكون أفضل تحضير لنا”.

