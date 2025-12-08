Français
رياضة

مونديال 2026: 6 دقائق للراحة… الفيفا تفرض قاعدة جديدة!

أعلنت الفيفا رسميًا عن قاعدة جديدة سيتم تطبيقها خلال مباريات كأس العالم 2026، المقرّر تنظيمها بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.

وتقضي هذه القاعدة بإلزام الحكّام إيقاف اللعب بعد الدقيقة الـ22 من كل شوط، لإتاحة نافذة زمنية منظّمة من 3 دقائق للاعبين من أجل التعافي وترطيب أجسامهم.

وعلى عكس البطولات السابقة التي كانت تُفعّل فيها فترات الاستراحة بسبب الحرارة فقط عند تجاوز درجات الحرارة مستوى معيّن، فإن هذه القاعدة ستُطبّق في كل مباراة، وفي كل ملعب، بغضّ النظر عن وجود التكييف أو سقف قابل للغلق.

ووفقًا لشبكة NBC News الأمريكية، فقد جرت مناقشة هذا القرار الجديد خلال اجتماع بين مسؤولي البث العالمي ومنولو زوبيريا، مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

