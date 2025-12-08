مونديال 2026: 6 دقائق للراحة… الفيفا تفرض قاعدة جديدة!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الفيفا رسميًا عن قاعدة جديدة سيتم تطبيقها خلال مباريات كأس العالم 2026، المقرّر تنظيمها بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.

وتقضي هذه القاعدة بإلزام الحكّام إيقاف اللعب بعد الدقيقة الـ22 من كل شوط، لإتاحة نافذة زمنية منظّمة من 3 دقائق للاعبين من أجل التعافي وترطيب أجسامهم.

وعلى عكس البطولات السابقة التي كانت تُفعّل فيها فترات الاستراحة بسبب الحرارة فقط عند تجاوز درجات الحرارة مستوى معيّن، فإن هذه القاعدة ستُطبّق في كل مباراة، وفي كل ملعب، بغضّ النظر عن وجود التكييف أو سقف قابل للغلق.

ووفقًا لشبكة NBC News الأمريكية، فقد جرت مناقشة هذا القرار الجديد خلال اجتماع بين مسؤولي البث العالمي ومنولو زوبيريا، مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



