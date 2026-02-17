Français
Anglais
العربية
الأخبار

مياه البحر تجتاح أراضي فلاحية بمنزل تميم… فلاحون يطالبون بالتدخل العاجل [فيديو]

تواجه عدد من الأراضي الفلاحية بمنطقة منزل تميم أزمة بيئية متفاقمة نتيجة تسرب مياه البحر إلى الحقول الزراعية، ما تسبب في أضرار بالمحاصيل وأثار مخاوف متزايدة في صفوف الفلاحين.

وفي تصريح لـتونس الرقمية، كشف جمال الصغير، وهو فلاح من المنطقة المذكورة، عن الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من فلاحي الجهة، داعيًا السلطات إلى التدخل العاجل لاحتواء الأضرار.

وأوضح المتحدث أن الإشكال لا يقتصر على الخسائر الناتجة عن الفيضانات الأخيرة، بل يتعداه إلى ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر التي تسربت إلى الأراضي الفلاحية، ما تسبب في إتلاف محاصيل أساسية مثل البصل والجزر والخضروات الورقية.

وأشار إلى أن هذه الأضرار تتواصل منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثقل كاهل صغار الفلاحين الذين يفتقرون إلى الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

كما لفت إلى أن الفلاحين يساهمون بنسبة 1 بالمائة من مداخيلهم أو معاملاتهم لفائدة صندوق الجوائح غير أن آلية التعويض تبقى محدودة ، وفق تقديره، مقارنة بحجم الخسائر المسجلة.

وفي ظل هذه الظروف، وجّه نداءً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخل ودعم الفلاحين المتضررين، بما يساعدهم على تجاوز الأزمة وحماية مورد رزقهم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية

325
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
287
الأخبار

تنفيذ عمليات أمنية لمكافحة الاحتكار و المضاربة و الترفيع المفتعل للأسعار (فيديو)
287
الأخبار

بعد تخريب متعمّد لمعدات الفار : الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض التحريض و تدعو لتطبيق صارم للعقوبات
278
أخر الأخبار

كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين
270
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية
268
الأخبار

وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]
263
الأخبار

بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي
262
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
260
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى