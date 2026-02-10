ميدالية ذهبية للقنيشي و أخرى فضية لكتيلة في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أحرز ياسين الڨنيشي الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة فئة (اف 36) ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة السابعة عشرة لبطولة فزاع الدولية بارا ألعاب القوى لذوي الهمم.

و جاء تتويج البطل التونسي بعد تحقيقه رمية بلغت 16.57 م مؤكداً جاهزيته العالية ومواصلة حضوره القوي في المحافل الدولية.

و تحصل وليد كتيلة من جهته اليوم الثلاثاء على الميدالية الفضية في سباق 100 م (تي 34)، بعد أن سجل توقيتًا قدره 15.39 ثانية.

