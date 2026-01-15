ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أتمّت الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي الباجي تعاقدها مع جناح أيسر نيجيري لمدة ستة أشهر وهو أفوفو وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

كما نجحت إدارة النادي في انتداب اللاعب البنيني عبدو السلام بعقد يمتد لثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التركيبة البشرية وضمان الاستقرار الفني على المدى المتوسط.

ويفتتح الأولمبي الباجي غدًا أولى مبارياته في مرحلة الإياب، حيث يواجه اتحاد بنقردان انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر بملعب بوجمعة الكميتي بباجة

