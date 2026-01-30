ميركاتو : تعزيزات مهمة لأندية الرابطة المحترفة الأولى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي إبرام صفقة إنتفال المهاجم السابق للنادي الإفريقي، محمد علي العمري، وذلك بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

من جهته أعلن الترجي الجرجيسي عن انتداب المهاجم بلال الساحلي بموجب عقد مدته موسمين ونصف.

ويذكر أن بلال الساحلي من مواليد 2003 وهو مزدوج الجنسية تونسي فرنسي وقد سبق له أن تقمص أزياء الترجي الرياضي التونسي.

كما توصلت إدارة النادي البنزرتي إلى اتفاق مع فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي لضمّ اللاعب معتز النوراني في شكل اعارة لمدة 6 أشهر.

وفي نفس الإطار تعاقد الفريق مع المهاجم الطوغولي ماريوس غلو البالغ من العمر 21 سنة الذي أمضى عقدا بأربعة مواسم.

وتأتي هذه التعاقدات في إطار سعي هذه الأندية لتعزيز خط هجومها خاصة مع اقتراب غلق فترة الانتقالات الشتوية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



