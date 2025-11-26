Français
مجتمع

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين

أكد عدد من النواب، على هامش اجتماع لجنتي المالية بالغرفتين التشريعيتين اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أنّ البرلمان صادق على إضافة فصل جديد ضمن ميزانية 2025 يهدف إلى تخفيف الأعباء الجبائية تدريجيًا على المتقاعدين.

وجاء إقرار هذا الفصل بعد نقاش مستفيض بين النواب ووزيرة المالية، حيث تم تعديل الصياغة الأصلية للوصول إلى صيغة توافقية تراعي التوازنات المالية من جهة، وتستجيب لمطالب الفئات المتقاعدة التي تأثرت بشكل كبير بارتفاع تكاليف المعيشة من جهة أخرى.

وأشار النواب إلى أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار معالجة الاختلالات الجبائية التي تطال جرايات التقاعد، ودعم القدرة الشرائية لكبار السن، وسط سياق اجتماعي يتسم بارتفاع الضغوط المعيشية وتنامي الدعوات إلى مزيد من العدالة الجبائية.

ومن المنتظر أن تُحدَّد تفاصيل تطبيق هذا التخفيض التدريجي في الأيام القادمة، خلال مواصلة مناقشة مشروع الميزانية بالتفصيل داخل اللجان المعنية.

تعليقات

