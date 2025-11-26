ميزانية 2026: لجنة المالية تُصادُق على إجراءات استثنائية لفائدة خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم والمتقاعدين والفلاحين (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب علي زغدود،عضو لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن لجنة المالية والميزانية المشتركة أنهت أمس أشغالها بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وإحالته إلى مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة.

وأوضح زغدود انه تمت اضافة عدد من الفصول الى مشورع قانون المالية في النظر فيها خلال الجلسة عامة بالبرلمان لتنقيحها أو لتطويرها وفق تعبيره.

وهذه الفصول والتي تمّ التصويت عليها بإجماع أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين هي اساسا :

*تخصيص اعتمادات في قانون المالية لفائدة الدفعة الأولى من خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.

*توريد سيارة لكل عائلة تونسية من الخارج.

*تخفيف الضريبة الموظفة على جرايات التقاعد والإيرادات العمرية.

وجدولة الديون الفلاحية المتعثرة حفاظًا على ديمومة الإنتاج ودعمًا للفلاحين.

