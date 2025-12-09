ميسي يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرّة الثانية على التوالي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي (MVP) لعام 2025، بعد موسم استثنائي قاده فيه لتتويج فريقه بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه.
و حصد ميسي على نسبة 70.43% من الأصوات في استفتاء جائزة “لاندن دونافان”، ليصبح أول لاعب يفوز بجائزة MVP للمرة الثانية تواليًا في تاريخ الدوري الأمريكي.
هذا الفوز جاء ليؤكد استمرار هيمنة البرغوث الأرجنتيني على الملاعب الأمريكية، سواء بالتمريرات أو الأهداف.
