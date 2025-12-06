Français
ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخ النادي، إثر الفوز على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3-1، في نهائي الدوري الأمريكي الذي أقيم مساء السبت.

و شهد الشوط الأول تقدم إنتر ميامي بهدف مبكر جاء عبر نيران صديقة من دفاع فانكوفر، قبل أن يعود الكندي علي أحمد ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 60، وكاد إيمانويل سابي يقلب الطاولة سريعًا لفريق فانكوفر، إلا أن كرته اصطدمت بالقائمين بطريقة درامية قبل أن تُبعد من دفاع ميامي.

الإثارة بلغت ذروتها عندما قدم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي تمريرة سحرية وجدت رودريغو دي بول منفردًا بالمرمى، ليودع الأخير الكرة الشباك في الدقيقة 71 معلنًا تقدم إنتر ميامي من جديد.

و في الوقت بدل الضائع، نجح تاديو ألندي في تسجيل الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميامي 3-1 ليحسم لقب الدوري الأمريكي رسميًا.

و ساهم ميسي بصناعة هدفين في المباراة، ليواصل كتابة السطور الذهبية في مسيرته، ويقود النادي إلى أول تتويج بلقب الـMLS منذ تأسيسه.

 

