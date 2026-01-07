Français
Anglais
العربية
الأخبار

ميسي يكشف عن تطلعاته المستقبلية إثر الإعتزال

ميسي يكشف عن تطلعاته المستقبلية إثر الإعتزال

كشف ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل حياته اليومية في مدينة ميامي و تطلعاته المستقبلية عقب الاعتزال.

و قال ميسي، خلال مقابلة أجراها مع قناة “Luzu TV”: “في الولايات المتحدة أعيش بهدوء. في هذا الجزء من ميامي، حيث يتواجد الكثير من الأمريكيين، يعيش الناس بطريقة مختلفة ولا يمنحون كرة القدم أهمية كبيرة. في برشلونة كنت أخرج وكان الناس معتادين على ذلك؛ فقد عشت هناك طوال حياتي وزرت الأماكن نفسها دائماً، وكان الأمر طبيعياً حيث كنت أمارس حياة عادية”.

و أضاف : “حياتي تعتمد كثيراً على الروتين، وهنا مع أطفالي الأمر مشابه، نذهب إلى التدريبات، لكننا لا نخرج كثيراً”.وفي لفتة صريحة حول خططه بمجرد اتخاذ قرار تعليق حذائه، أشار ميسي إلى أن هدفه أن يصبح مالكاً لنادٍ، وخوض تجربة بناء ونمو الفريق بنفسه.

و أوضح البرغوث : “لا أحب مهنة التدريب، لكنني أميل أكثر لجانب الملكية. أود أن أمتلك نادياً خاصاً بي، وأن أساهم في نموه والبدء من الصفر، ومنح الشباب الفرصة للتطور وبناء نادٍ هام”.

و اختتم ميسي حديثه بالتأكيد على أن دخوله عالم الأعمال ساعده في التحضير لحياته كلاعب سابق مستقبلاً، مشدداً على أهمية الأشخاص المحيطين به: “لدي أشخاص حولي ساعدوني كثيراً. طوال حياتي كان تفكيري منصباً على كرة القدم، ولكن تأتي لحظة يجب فيها على المرء أن ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك. أنا أحب هذا الجانب وأحاول التعلم، لكن الأهم أن أحيط نفسي بأشخاص مؤهلين”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

493
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

443
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
440
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
383
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
366
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
349
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
280
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
273
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
270
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
270
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى