ميسي يكشف عن تطلعاته المستقبلية إثر الإعتزال

كشف ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل حياته اليومية في مدينة ميامي و تطلعاته المستقبلية عقب الاعتزال.

و قال ميسي، خلال مقابلة أجراها مع قناة “Luzu TV”: “في الولايات المتحدة أعيش بهدوء. في هذا الجزء من ميامي، حيث يتواجد الكثير من الأمريكيين، يعيش الناس بطريقة مختلفة ولا يمنحون كرة القدم أهمية كبيرة. في برشلونة كنت أخرج وكان الناس معتادين على ذلك؛ فقد عشت هناك طوال حياتي وزرت الأماكن نفسها دائماً، وكان الأمر طبيعياً حيث كنت أمارس حياة عادية”.

و أضاف : “حياتي تعتمد كثيراً على الروتين، وهنا مع أطفالي الأمر مشابه، نذهب إلى التدريبات، لكننا لا نخرج كثيراً”.وفي لفتة صريحة حول خططه بمجرد اتخاذ قرار تعليق حذائه، أشار ميسي إلى أن هدفه أن يصبح مالكاً لنادٍ، وخوض تجربة بناء ونمو الفريق بنفسه.

و أوضح البرغوث : “لا أحب مهنة التدريب، لكنني أميل أكثر لجانب الملكية. أود أن أمتلك نادياً خاصاً بي، وأن أساهم في نموه والبدء من الصفر، ومنح الشباب الفرصة للتطور وبناء نادٍ هام”.

و اختتم ميسي حديثه بالتأكيد على أن دخوله عالم الأعمال ساعده في التحضير لحياته كلاعب سابق مستقبلاً، مشدداً على أهمية الأشخاص المحيطين به: “لدي أشخاص حولي ساعدوني كثيراً. طوال حياتي كان تفكيري منصباً على كرة القدم، ولكن تأتي لحظة يجب فيها على المرء أن ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك. أنا أحب هذا الجانب وأحاول التعلم، لكن الأهم أن أحيط نفسي بأشخاص مؤهلين”.

