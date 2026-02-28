Français
ميسي يكشف عن موقفه من العودة إلى برشلونة

حدّد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، موقفه من إمكانية العودة كلاعب إلى صفوف البلوغرانا، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

فقد ذكر “راديو كتالونيا”، أن ميسي أخبر أحد المرشحين لرئاسة البارسا، في الانتخابات المقررة يوم 15 مارس المقبل، بأن عودته لبرشلونة كلاعب “لن تحدث أبدًا”، رافضًا فكرة خوض “الرقصة الأخيرة” في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

و كان المرشح الرئاسي، فيكتور فونت، قد تحدث عن إمكانية إعادة “البرغوث” إلى البارسا كلاعب، قبل إنهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر، لكن نجم إنتر ميامي يستبعد حدوث هذا الأمر.

و تحدثت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا عن استياء ميسي من الزج باسمه و صورته ، في الصراع على رئاسة النادي الكتالوني، مفضلًا البقاء على الحياد و عدم التورط في السباق الانتخابي.

