ميسي يُصاب و إنتر ميامي يُلغي مباراته !

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من شدّ عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ، و قد يغيب لعدة أسابيع… و ذلك قبل 10 أيام فقط من انطلاق منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

و بناءً على ذلك، تم تأجيل المباراة الودية لإنتر ميامي في بورتو ريكو.

النجم الأرجنتيني وجّه رسالة اعتذار إلى الجماهير، قال فيها : “مرحبًا بالجميع، أود أن أحيّي سكان بورتو ريكو، سواء الذين كانوا سيحضرون الحصة التدريبية أو المباراة.

في الحقيقة، خلال المباراة الأخيرة في الإكوادور، شعرت بانزعاج عضلي، و لهذا اضطررت إلى مغادرة الملعب قبل نهايتها.

و بناءً على ذلك، تم الاتفاق بين المنظمين و النادي على تعليق هذه المباراة.

آمل أن يُعاد تحديد موعد جديد لها و أن نتمكن من اللقاء مجددًا و زيارتكم قريبًا.

أشكركم جميعًا جزيل الشكر على دعمكم و محبتكم. أعلم أن التذاكر كانت قد بيعت و أن كل شيء كان جاهزًا، لذلك أتمنى أن نعوّض ذلك لاحقًا. أبعث إليكم جميعًا بأحرّ التحيات وأتمنى لكم كل التوفيق.”

