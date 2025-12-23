Français
الأخبار

ميلان يتخلّص من أحد صفقاته الفاشلة

أكدت عدة مصادر إيطالية، أن نادي ميلان أنهى عقده مع البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم الفريق، بعد أشهر طويلة من المفاوضات لإنهاء العقد.

فبحسب ما ذكرته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ميلان بعد اقتراب إعلان التعاقد مع نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام يونايتد، نجح النادي في التوصل إلى اتفاق و توقيع الأوراق اللازمة لإنهاء عقد أوريجي بالتراضي.

و كان من المفترض أن يستمر العقد حتى جوان 2026 و كان اللاعب مُهمشًا فعليًا لمدة عام و نصف، لكنه رفض إنهاء الصفقة قبل موعدها، فيما كانت آخر مباراة له بقميص ميلان في ماي 2023.

انضم أوريجي إلى ميلان كلاعب حر قادمًا من ليفربول في جويلية 2022، لكنه أثبت أنه أحد أسوأ الصفقات في تاريخ النادي.

شارك في 27 مباراة و سجل هدفين، ضد مونزا وساسولو، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى نوتنغهام فورست لموسم 2023-2024.

على الرغم من عودته إلى النادي في جويلية 2024، إلا أنه لم يلعب مجدداً و تم إلحاقه بفريق شباب ميلان فوتورو في محاولة يائسة لإجباره على الرحيل.

بحسب الصحيفة، بلغت قيمة هذا العقد 300 ألف يورو شهرياً، أي ما يقارب 4 ملايين يورو صافية في الموسم.

