ميلان يسعى لضم نجم برشلونة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يترقب نادي ميلان الإيطالي تطورات موقف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة الإسباني، أملًا في تعثر مفاوضات تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

و بحسب تقارير صحفية، يضع ميلان المهاجم المخضرم ضمن أولوياته لتعزيز الخط الهجومي، مستهدفًا ضمه في صفقة انتقال حر مع اقتراب نهاية عقده، في ظل عدم وجود خطوات واضحة من جانب برشلونة لتمديد التعاقد حتى الآن.

و يعوّل النادي الإيطالي على عامل الخبرة الذي يتمتع به ليفاندوفسكي، إلى جانب استمراريته في تسجيل الأهداف، معتبرًا أنه صفقة مثالية يمكنها إحداث إضافة فورية للفريق دون تكاليف مالية كبيرة.

في المقابل، لا يغفل ميلان دراسة خيارات أخرى تحسبًا لأي تطورات، حيث يراقب عن كثب عدة أسماء هجومية مثل ماتيو ريتيجي، دوشان فلاهوفيتش، مويس كين، وروميلو لوكاكو.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



