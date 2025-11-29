ميلان يسعى لضم نجم كريستال بالاس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواصل نادي ميلان الإيطالى، محاولاته لتعزيز خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مع دخول المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس، دائرة اهتمامات النادي بقوة، وسط توقعات بضرورة ضخ استثمار مالي ضخم لإتمام الصفقة.

و كشف موقع “TEAMtalk” البريطانية، عن وجود اهتمام حقيقي من جانب إدارة ميلان بضم ماتيتا خلال جانفي المقبل، خاصة مع حاجة المدير الفني ماسيميليانو أليغري لمهاجم صريح يعيد التوازن للمنظومة الهجومية.

و كان اللاعب الفرنسي صاحب الـ28 عامًا هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية في الميركاتو السابق، حيث تقدم أتالانتا بعرض رسمي قيمته 40 مليون يورو للحصول على خدماته، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض و طالب بـ50 مليون يورو فضلًا عن متغيرات إضافية، في موقف عُدّ رسالة واضحة بأن اللاعب غير مطروح للبيع آنذاك.

و أشار التقرير إلى أن موقف النادي الإنقليزي قد يشهد تحولًا بسيطًا في الفترة المقبلة، خاصة إذا لم يُجدد اللاعب عقده الممتد حتى عام 2027، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لإعادة التفكير في العروض المقدمة له لتجنب خسارته مستقبلًا.

و رغم ذلك، لم يتضح بعد مدى استعداد كريستال بالاس للتخلي عن مهاجمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو السعر النهائي المتوقع، إلا أن رغبة اللاعب نفسه ستكون عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار المفاوضات.

و في جميع الأحوال، سيحتاج ميلان بحسب التقرير إلى ضخ استثمار مالي كبير إذا أراد منافسة العروض المحتملة و حسم الصفقة لصالحه.

و يبقى ماتيتا أحد أهم الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم ميلان، في ظل بحث النادي عن مهاجم قادر على تقديم الإضافة السريعة، بينما تتواصل المشاورات داخل الإدارة لدراسة الجدوى المالية قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

