Français
Anglais
العربية
الأخبار

ميلان يسعى لضم نجم كريستال بالاس

ميلان يسعى لضم نجم كريستال بالاس

يواصل نادي ميلان الإيطالى، محاولاته لتعزيز خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مع دخول المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس، دائرة اهتمامات النادي بقوة، وسط توقعات بضرورة ضخ استثمار مالي ضخم لإتمام الصفقة.

و كشف موقع “TEAMtalk” البريطانية، عن وجود اهتمام حقيقي من جانب إدارة ميلان بضم ماتيتا خلال جانفي المقبل، خاصة مع حاجة المدير الفني ماسيميليانو أليغري لمهاجم صريح يعيد التوازن للمنظومة الهجومية.

و كان اللاعب الفرنسي صاحب الـ28 عامًا هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية في الميركاتو السابق، حيث تقدم أتالانتا بعرض رسمي قيمته 40 مليون يورو للحصول على خدماته، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض و طالب بـ50 مليون يورو فضلًا عن متغيرات إضافية، في موقف عُدّ رسالة واضحة بأن اللاعب غير مطروح للبيع آنذاك.

و أشار التقرير إلى أن موقف النادي الإنقليزي قد يشهد تحولًا بسيطًا في الفترة المقبلة، خاصة إذا لم يُجدد اللاعب عقده الممتد حتى عام 2027، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لإعادة التفكير في العروض المقدمة له لتجنب خسارته مستقبلًا.

و رغم ذلك، لم يتضح بعد مدى استعداد كريستال بالاس للتخلي عن مهاجمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو السعر النهائي المتوقع، إلا أن رغبة اللاعب نفسه ستكون عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار المفاوضات.

و في جميع الأحوال، سيحتاج ميلان بحسب التقرير إلى ضخ استثمار مالي كبير إذا أراد منافسة العروض المحتملة و حسم الصفقة لصالحه.

و يبقى ماتيتا أحد أهم الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم ميلان، في ظل بحث النادي عن مهاجم قادر على تقديم الإضافة السريعة، بينما تتواصل المشاورات داخل الإدارة لدراسة الجدوى المالية قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

322
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

317
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
295
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
270
اقتصاد وأعمال

التحذير المقلق للبنك المركزي الأوروبي تكشفه «فرانس تي في» : احتفظوا بقدر كافٍ من المال نقدًا في المنزل…
268
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
264
أخر الأخبار

فصل توريد سيّارة لكلّ عائلة في قانون مالية 2026: عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)
253
أخر الأخبار

تونس: محكمة الاستئناف تُبرّئ ثلاثة متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”
250
الأخبار

المغرب : بعد صلوات من أجل الجيش الإسرائيلي… جدل جديد إلى جانب 17 دولة
247
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
241
الأخبار

بعثة المنتخب الوطني تصل إلى الدوحة إستعدادا لكأس العرب 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى