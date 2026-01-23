Français
ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية

حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قادة الاتحاد الأوروبي، خلال محادثات مغلقة هذا الأسبوع، من مغبة الدخول في مواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر في أي صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية.

و بحسب أربعة مصادر مطّلعة على النقاشات، تحدثت إلى مجلة “بوليتيكو” المختصة في الشأن الأوروبي بشرط عدم الكشف عن هويتها، قالت ميلوني ، إن “محاربة ترامب فكرة سيئة”، داعية القادة الأوروبيين إلى التحلي بالهدوء و عدم التعامل مع الرئيس الأمريكي باعتباره “غير متزن أو غير قابل للتنبؤ”، كما يصفه بعض المسئولين الأوروبيين سرًا منذ بداية عام 2026 المضطربة على صعيد السياسة الدولية.

و جاءت مداخلة ميلوني في إطار محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة عبر الأطلسي، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة من واشنطن بشأن ملفات تجارية وجيوسياسية حساسة.

و في تصريحات أعقبت القمة، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن القادة الأوروبيين خرجوا بقناعة مفادها أن التعامل مع ترامب يجب أن يكون “حازمًا ولكن غير تصعيدي”، معتبرة أن هذا النهج أثبت فعاليته و ينبغي الاستمرار فيه.

و كان قادة الاتحاد الأوروبي قد دعوا إلى عقد القمة الطارئة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية، ردًا على اعتراضها على مطلبه بالسيطرة على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.

و قد هيمنت هذه الأزمة على العلاقات عبر الأطلسي و دفعت القادة الأوروبيين إلى عقد اجتماع عشاء مطوّل مساء الخميس لمحاولة بلورة استراتيجية مشتركة للمستقبل.

و بعد أن لوّح الاتحاد الأوروبي باستخدام أدوات تجارية و إجراءات انتقامية في حال تنفيذ التهديدات الأمريكية و تزامن ذلك مع ردود فعل سلبية في الأسواق، تراجع ترامب عن موقفه، مشيرًا إلى رغبته في التوصل إلى “اتفاق ودي” بشأن غرينلاند.

و أظهرت التقارير أن ميلوني فضّلت اتباع نهج أكثر حذرًا مقارنة ببعض القادة الآخرين حول الطاولة.

و في هذا السياق، استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية، المستشار الألماني فريدريش ميرز في روما، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الدفاعي و الصناعي بين البلدين.

و اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على عقد اجتماع جديد الشهر المقبل، وُصف بأنه جلسة “عصف ذهني استراتيجي”، لبحث كيفية تكيّف أوروبا مع نظام عالمي جديد تهيمن عليه تنافسات القوى الكبرى و يتراجع فيه دور القانون الدولي.

و نقل مصدر خامس مطّلع على النقاشات قوله إن “الغالبية العظمى من القادة اعتبرت الأسابيع الماضية نقطة تحوّل حقيقية”، مؤكدًا أن أوروبا مطالَبة بالتحرك سريعًا على عدة جبهات للدفاع عن مصالحها الأساسية، مع التشديد على أنه “لا توجد أوهام بأن الأزمة قد انتهت”.

