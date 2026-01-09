Français
ميلوني تدعو لعودة الحوار بين أوروبا وروسيا

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة أن الوقت حان لمعاودة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، داعية الى استحداث منصب مبعوث أوروبي خاص الى أوكرانيا بما يوحّد مواقف القارة في هذا الملف.

وقالت ميلوني في مؤتمرها الصحافي لمطلع السنة “اذا قررت أوروبا المشاركة في المرحلة الراهنة من المفاوضات من خلال التحدث الى طرف واحد فقط، أخشى أن تكون مساهمتها الايجابية محدودة في نهاية المطاف”، مشيرة الى أن “الوقت حان لكي تتحدث أوروبا الى روسيا أيضا”.

