ميلوني تنتقد فرض واشنطن رسوم جمركية بسبب غرينلاند

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لغرينلاند، ووصفت هذه الخطوة بالخاطئة.

و قالت ميلوني للصحفيين الإيطاليين على هامش زيارتها لكوريا الجنوبية : “إن احتمال رفع التعريفات الجمركية ضد الدول التي قررت المساهمة في أمن غرينلاند يعد خطأ في رأيي و أنا لا أوافق على ذلك”.

و أضافت أن رغبة بعض الدول الأوروبية في نشر قوات لا ينبغي تفسيرها كمبادرة موجهة ضد الولايات المتحدة.

و أوضحت : “يبدو لي أن هناك مشكلة في التفاهم و التواصل المتبادل، أواصل التأكيد على دور الناتو ، فهو المكان الذي يجب أن نحاول فيه تنظيم أدوات الردع بشكل مشترك ضد التدخل العدائي في أراضٍ ذات أهمية استراتيجية”.

و شددت على ضرورة استئناف الحوار حول الوضع في غرينلاند و تجنب التصعيد.

و أردفت ميلوني : “قبل ساعات قليلة تحدثت مع ترامب وأخبرته بما أعتقده، كما تحدثت مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، الذي أكد أن الناتو بدأ العمل بشأن هذه المسألة”، مشيرة إلى أن محادثة هاتفية مع القادة الأوروبيين ستُجرى يوم الأحد.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم السبت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% ابتداء من فبراير ضد الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقا إلى 25% وتستمر حتى إبرام صفقة لشراء غرينلاند من قبل الولايات المتحدة.

