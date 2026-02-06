ميناءا رادس وحلق الوادي: إجراءات عاجلة لتذليل صعوبات نقل البضائع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اتفق المجمع المهني للنقل واللوجستية التابع لمنظمة الأعراف “كوناكت” مع الشركة التونسية للشحن والترصيف على إقرار حزمة من الإجراءات العملية والعاجلة بهدف معالجة الإشكاليات الميدانية التي تعيق نشاط الناقلين الدوليين للبضائع بمينائي رادس وحلق الوادي.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع مسؤولي الجانبين أمس، حيث تصدّر ملف الأضرار المتكررة التي تطال المجرورات داخل الموانئ وما ينجر عنها من خسائر مادية جدول الأعمال. كما تم التأكيد على ضرورة الحد من طول وتعقيد الإجراءات الإدارية والديوانية المتعلقة برفع البضائع، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء المالية الإضافية التي يتحملها المهنيون بسبب نقص الإمكانيات اللوجستية.

واتفق الطرفان كذلك على إرساء آلية أكثر وضوحا وسرعة لتفادي الأضرار والتدخل الفوري لمعالجتها عند حدوثها، مع تعزيز التنسيق المباشر بين الشركة والناقلين لضمان انسيابية العمليات داخل الموانئ. كما تم إقرار قنوات تواصل دورية لمتابعة تنفيذ هذه الحلول وتقييم نجاعتها.

وفي السياق ذاته، استعرضت الشركة التونسية للشحن والترصيف برامجها الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتسريع رقمنة منظومة التصرف المينائي، مؤكدة سعيها إلى تقليص مدة مكوث الوحدات بالموانئ والرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

