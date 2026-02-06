Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

ميناءا رادس وحلق الوادي: إجراءات عاجلة لتذليل صعوبات نقل البضائع

ميناءا رادس وحلق الوادي: إجراءات عاجلة لتذليل صعوبات نقل البضائع

اتفق المجمع المهني للنقل واللوجستية التابع لمنظمة الأعراف “كوناكت” مع الشركة التونسية للشحن والترصيف على إقرار حزمة من الإجراءات العملية والعاجلة بهدف معالجة الإشكاليات الميدانية التي تعيق نشاط الناقلين الدوليين للبضائع بمينائي رادس وحلق الوادي.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع مسؤولي الجانبين أمس، حيث تصدّر ملف الأضرار المتكررة التي تطال المجرورات داخل الموانئ وما ينجر عنها من خسائر مادية جدول الأعمال. كما تم التأكيد على ضرورة الحد من طول وتعقيد الإجراءات الإدارية والديوانية المتعلقة برفع البضائع، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء المالية الإضافية التي يتحملها المهنيون بسبب نقص الإمكانيات اللوجستية.

واتفق الطرفان كذلك على إرساء آلية أكثر وضوحا وسرعة لتفادي الأضرار والتدخل الفوري لمعالجتها عند حدوثها، مع تعزيز التنسيق المباشر بين الشركة والناقلين لضمان انسيابية العمليات داخل الموانئ. كما تم إقرار قنوات تواصل دورية لمتابعة تنفيذ هذه الحلول وتقييم نجاعتها.

وفي السياق ذاته، استعرضت الشركة التونسية للشحن والترصيف برامجها الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتسريع رقمنة منظومة التصرف المينائي، مؤكدة سعيها إلى تقليص مدة مكوث الوحدات بالموانئ والرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

375
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

330
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
318
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
313
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
300
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
297
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
294
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
289
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
279
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
267
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى