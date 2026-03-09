ميناء النفيضة للمياه العميقة: مشروع استراتيجي يوفر نحو 52 ألف فرصة عمل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشهد مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة في ولاية سوسة تقدماً جديداً في مسار إنجازه، مع دخوله مرحلة متقدمة من الإجراءات التحضيرية، وسط آمال بأن يتحول إلى أحد المشاريع الكبرى الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز المبادلات التجارية.

ووفق معطيات قدمتها وزارة النقل في رد على سؤال كتابي لأحد أعضاء مجلس نواب الشعب، من المنتظر أن يساهم هذا المشروع الضخم في توفير نحو 52 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، مما يجعله من أبرز المشاريع الاقتصادية المنتظرة في البلاد.

وعلى الصعيد الميداني، سجل المشروع تقدماً في تصفية الوضعية العقارية للأراضي المخصصة له، وهو ما يمثل خطوة أساسية في طريق انطلاق الأشغال.

المصدر: وات

