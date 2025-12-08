مُؤسسة التلفزة التونسية تنتدب

تعتزم مؤسسة التلفزة التونسية فتح مناظرة خارجيّة بالإختبارات لإنتداب:
-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة كهربائية / إعلامية صناعية
-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة شبكات أوهندسة إتصالات
-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة طاقية
-عدد 02 متصرف إختصاص المحاسبة/ علوم المحاسبة / التصرف المحاسبي
-عدد 02 ملتقط صور إختصاص علوم وتقنيات السمعي البصري و السينما
ويتم الترشح عبر موقع الواب لبوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.tn .
وحدد تاريخ ختم الترشحات عن بعد بيوم 25 ديسمبر 2025.
