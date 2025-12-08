Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

مُؤسسة التلفزة التونسية تنتدب

تعتزم مؤسسة التلفزة التونسية فتح مناظرة خارجيّة بالإختبارات لإنتداب:

-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة كهربائية / إعلامية صناعية
-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة شبكات أوهندسة إتصالات
-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة طاقية
-عدد 02 متصرف إختصاص المحاسبة/ علوم المحاسبة / التصرف المحاسبي
-عدد 02 ملتقط صور إختصاص علوم وتقنيات السمعي البصري و السينما

ويتم الترشح عبر موقع الواب لبوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.tn .

وحدد تاريخ ختم الترشحات عن بعد بيوم 25 ديسمبر 2025.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

380
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

376
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
344
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
300
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
290
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
259
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
257
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)
257
الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]
245
الأخبار

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام
240
الأخبار

المرسى : استياء بعد تخريب ورشة للرسم موجّهة للأطفال في منتزه السعادة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى