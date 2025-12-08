مُؤسسة التلفزة التونسية تنتدب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعتزم مؤسسة التلفزة التونسية فتح مناظرة خارجيّة بالإختبارات لإنتداب:

-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة كهربائية / إعلامية صناعية

-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة شبكات أوهندسة إتصالات

-عدد 01 مهندس أول إختصاص هندسة طاقية

-عدد 02 متصرف إختصاص المحاسبة/ علوم المحاسبة / التصرف المحاسبي

-عدد 02 ملتقط صور إختصاص علوم وتقنيات السمعي البصري و السينما

ويتم الترشح عبر موقع الواب لبوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.tn .

وحدد تاريخ ختم الترشحات عن بعد بيوم 25 ديسمبر 2025.

