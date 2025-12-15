Français
Anglais
العربية
سياسة

مُجددا : رئيس البرلمان يُواجه خطر سحب الثقة (فيديو)

كشف النائب نزار الصديق أن عضو مكتب مجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ما تزال قائمة.

ولفت الصديق الى أن هذا الموضوع لازال مطروحا موضحا “يجب بلوغ الـ81 إمضاء لتمرير عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان..ولم نصل بعد إلى هذا العدد حاليا..لكن المسألة ما تزال جارية..طبعا الموضوع دقيق بالتالي يحتاج وقتا”.

وحول استقالة عضوين من مكتب البرلمان، لفت محدثنا الى أنه تم تعليق استقالة عضوين من مكتب المجلس وهما ممثلا كتلة صوت الجمهورية عبد العزيز الشعباني ونزار الصديق  حتى لا يتم استغلالها من بعض الأطراف لأغراض أخرى موضحا “اخترنا تعليق الاستقالة ولم نسحبها”.

وأشار الصديق إلى أن الكتل البرلمانية تجتمع هذه المدة من أجل تحديد ممثليها الجدد في مكتب المجلس وفي اللجان البرلمانية مضيفا “هناك حركية صلب مختلف الكتل من اجل اختيار ممثليها في مكتب البرلمان وفي مختلف اللجان..يفترض أن تقدم الكتل أسماء ممثليها يوم 16 ديسمبر الجاري على أن يتم تغيير تركيبة اللجان ومكتب البرلمان قبل يوم 31 ديسمبر 2025”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

289
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026

285
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
269
الأخبار

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور
267
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
261
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا
260
الأخبار

مقتل جنديين أمريكيين خلال هجوم في تدمر وسط سوريا
251
الأخبار

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة أشغال اللجان
250
الأخبار

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد
247
أخر الأخبار

تونس – الجزائر : منعرج حاسم لتعزيز التكامل الاقتصادي
245
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: أفضل الهدّافين في كل نسخة منذ 1957

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى