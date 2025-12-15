مُجددا : رئيس البرلمان يُواجه خطر سحب الثقة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب نزار الصديق أن عضو مكتب مجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ما تزال قائمة.

ولفت الصديق الى أن هذا الموضوع لازال مطروحا موضحا “يجب بلوغ الـ81 إمضاء لتمرير عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان..ولم نصل بعد إلى هذا العدد حاليا..لكن المسألة ما تزال جارية..طبعا الموضوع دقيق بالتالي يحتاج وقتا”.

وحول استقالة عضوين من مكتب البرلمان، لفت محدثنا الى أنه تم تعليق استقالة عضوين من مكتب المجلس وهما ممثلا كتلة صوت الجمهورية عبد العزيز الشعباني ونزار الصديق حتى لا يتم استغلالها من بعض الأطراف لأغراض أخرى موضحا “اخترنا تعليق الاستقالة ولم نسحبها”.

وأشار الصديق إلى أن الكتل البرلمانية تجتمع هذه المدة من أجل تحديد ممثليها الجدد في مكتب المجلس وفي اللجان البرلمانية مضيفا “هناك حركية صلب مختلف الكتل من اجل اختيار ممثليها في مكتب البرلمان وفي مختلف اللجان..يفترض أن تقدم الكتل أسماء ممثليها يوم 16 ديسمبر الجاري على أن يتم تغيير تركيبة اللجان ومكتب البرلمان قبل يوم 31 ديسمبر 2025”.

