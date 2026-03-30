مُخطط التنمية 2026-2030 : وزير التجهيز يكشف موعد عرض النسخة النهائية على مجلس وزاري [فيديو]

أكد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، أن النسخة النهائية من مخطط التنمية للفترة 2026-2030 أصبحت جاهزة.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال شفاهي وجّهه النائب عزيز بن الأخضر، في إطار مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالتخطيط التنموي والمشاريع الجهوية.

عرض مرتقب على مجلس وزاري ثم إحالة على الغرفتين التشريعيتين

وأوضح الزواري أن هذه النسخة النهائية ستُعرض قريبًا على مجلس وزاري، قبل إحالتها في مرحلة لاحقة على الغرفتين التشريعيتين، وفق ما صرح به خلال الجلسة.

ويُمثل هذا المسار خطوة أساسية في استكمال الإجراءات المؤسساتية الخاصة بالمخطط، تمهيدًا للمصادقة عليه والانطلاق في تفعيله على أرض الواقع.

