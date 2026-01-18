Français
Anglais
العربية
الأخبار

مُسيرة روسية جديدة متعددة المهام تعمل في طبقات الغلاف الجوي

مُسيرة روسية جديدة متعددة المهام تعمل في طبقات الغلاف الجوي

كشفت شركة روسية كبرى النقاب عن خطتها لتطوير منصة “بريداتور” الجوية بدون طيار المتعددة المهام طويلة المدى شاهقة الارتفاع للعمل في طبقات الغلاف الجوي، والتي ستحل بصورة جزئية محل وظائف أنظمة المراقبة الفضائية و الأرضية.

و نقلت مجلة “ميليتري ووتش” عن الرئيس التنفيذي لشركة “جيرون” الروسية لتطوير الطائرات بدون طيار، فلاديمير تابونوف، قوله “إن طائرة “بريداتور” صُممت للطيران بسرعات دون سرعة الصوت المنخفضة (0.46 ماخ)، و يبلغ مداها 12 ألف كيلومتر، و ارتفاعها التشغيلي 15 ألف متر، و حمولتها تصل إلى 500 كيلوغرام، مبينا أن الطائرة ستدمج الذكاء الاصطناعي و نظام المسح ثلاثي الأبعاد، حتى تصبح قادرة على استكشاف الفضاء القريب.

و لا يزال هناك احتمال كبير أن تلعب الصين دورا محوريا في دعم برنامج المسيّرة الاستطلاعية الروسية “بريداتور”، بما في ذلك نقل المكونات و الخبرات و التكنولوجيا، لاسيما أن البلدين يحتفظان بمصلحة مشتركة مهمة في حماية القطب الشمالي الروسي في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية الغربية في المنطقة و يُرجح أن يُعتمد على طائرة “بريداتور” بشكل كبير في العمليات القطبية بفضل مداها الطويل الاستثنائي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

626
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

339
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
335
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان
312
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
304
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
268
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
257
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
246
الأخبار

الحكم بالسجن في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى