مُسيرة روسية جديدة متعددة المهام تعمل في طبقات الغلاف الجوي

كشفت شركة روسية كبرى النقاب عن خطتها لتطوير منصة “بريداتور” الجوية بدون طيار المتعددة المهام طويلة المدى شاهقة الارتفاع للعمل في طبقات الغلاف الجوي، والتي ستحل بصورة جزئية محل وظائف أنظمة المراقبة الفضائية و الأرضية.

و نقلت مجلة “ميليتري ووتش” عن الرئيس التنفيذي لشركة “جيرون” الروسية لتطوير الطائرات بدون طيار، فلاديمير تابونوف، قوله “إن طائرة “بريداتور” صُممت للطيران بسرعات دون سرعة الصوت المنخفضة (0.46 ماخ)، و يبلغ مداها 12 ألف كيلومتر، و ارتفاعها التشغيلي 15 ألف متر، و حمولتها تصل إلى 500 كيلوغرام، مبينا أن الطائرة ستدمج الذكاء الاصطناعي و نظام المسح ثلاثي الأبعاد، حتى تصبح قادرة على استكشاف الفضاء القريب.

و لا يزال هناك احتمال كبير أن تلعب الصين دورا محوريا في دعم برنامج المسيّرة الاستطلاعية الروسية “بريداتور”، بما في ذلك نقل المكونات و الخبرات و التكنولوجيا، لاسيما أن البلدين يحتفظان بمصلحة مشتركة مهمة في حماية القطب الشمالي الروسي في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية الغربية في المنطقة و يُرجح أن يُعتمد على طائرة “بريداتور” بشكل كبير في العمليات القطبية بفضل مداها الطويل الاستثنائي.

