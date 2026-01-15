مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]

أكّدت اليوم الخميس، 15 جانفي 2025، مُلكة المدير نائب رئيس النّقابة التّونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنّه على إثر الاجتماع الذّي أشرف عليه يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد و كان بحضور الوزارات المعنية و هي وزارة الصّحة و وزارة الشّؤون الاجتماعية و المديرين المشرفين على الأدوية صلب وزارة الصّحة و تمّ بطلب من رئيس الجمهورية استئناف العمل بمنظومة الطّرف الدّافع و ذاك بعد ضمان مباشر من قبله بحصول الصيدليات الخاصة على مستحقاتها المالية.
و أوضحت المدير أنّ الصّيدليات الخاصة تعيش اليوم مشكلة هيكليّة كبيرة جدا قد تقطع استمرارية العلاج و تتسبب في غلق بعض الصيدليات الخاصة، و على خلفيّة هذه الوضعية كان هناك توجّه يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية لحلحلة الامور و اتخاذ الاجراءات اللازمة لخلاص مستحقات الصيادلة و ايضا دراسة طلبات النّقابة في علاقة بالحلول الهيكيلة التي تقترحها حتى تنعش الصيدليات بهدف مواصلة دورها و مدّ المواطنين بالأدوية و ضمان استمرارية المرفق الصّحي.
و عن مبلغ ديون الصّيدليات الخاصة لدى الصّندوق الوطني للتأمين عن المرض أفادت المدير أنّه في حدود الـ 200 مليار، و قد طالبت النّقابة في عديد المرات الكنام بتسديد ديونها، مشيرة إلى أنّ عديد الصيدليات التي تعمل بصغة الطّرف الدّافع على المستوى الوطني هي تقريبا 2000 صيدلية.
و قالت المدير إنّ العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع ستتم فورا، و ذلك بعد طلب رئيس الجمهورية، مؤكدة في هذا الاطار أن الصيادلة دائما طرف مسؤول و طرف وطني و في كلّ المراحل قامت الصيدليات بدورها و منذ الـ 10 سنوات تقريبا و الصيدليات الخاصة تشتغل بصغة الطّرف الدّافع، متوجهة بالشّكر لرئيس الجمهورية لتدخّله لأنّه أصبح من الضروري ان تتم الاصلاحات اللازمة حتى يواصل القطاع عمله، خاصة و أنّه اصبح من الصّعب تحمّل هذا الرّكود، وفق تعبيرها.
و أضافت محدّثة تونس الرّقمية أنّه على المسؤولين اليوم في سلطة الاشراف و وزارة الشّؤون الاجتماعية ان يكونو واعين بهذا الوضع، مشدّدة على كون هدف الصيادلة من عدم تجديد الاتفاقية هو التنبيه لكون منظومة الصيدليات الخاصة مهدّدة و دخلت في حالة انهاك.
و تابعت القول إنّه على اثر هذه الاشكاليات هناك عديد الصيدليات التي أغلقت أبوابها في المناطق الدّاخلية و من المأمول اليوم أن تتحمل كلّ الاطراف مسؤوليتها و يتمّ اتخاذ الاجراءات و الاصلاحات اللازمة و النّقابة مستعدّة دائما للتعاون لضمان استمرارية العلاج.
