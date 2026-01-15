مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّدت اليوم الخميس، 15 جانفي 2025، مُلكة المدير نائب رئيس النّقابة التّونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنّه على إثر الاجتماع الذّي أشرف عليه يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد و كان بحضور الوزارات المعنية و هي وزارة الصّحة و وزارة الشّؤون الاجتماعية و المديرين المشرفين على الأدوية صلب وزارة الصّحة و تمّ بطلب من رئيس الجمهورية استئناف العمل بمنظومة الطّرف الدّافع و ذاك بعد ضمان مباشر من قبله بحصول الصيدليات الخاصة على مستحقاتها المالية.

و أوضحت المدير أنّ الصّيدليات الخاصة تعيش اليوم مشكلة هيكليّة كبيرة جدا قد تقطع استمرارية العلاج و تتسبب في غلق بعض الصيدليات الخاصة، و على خلفيّة هذه الوضعية كان هناك توجّه يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية لحلحلة الامور و اتخاذ الاجراءات اللازمة لخلاص مستحقات الصيادلة و ايضا دراسة طلبات النّقابة في علاقة بالحلول الهيكيلة التي تقترحها حتى تنعش الصيدليات بهدف مواصلة دورها و مدّ المواطنين بالأدوية و ضمان استمرارية المرفق الصّحي.

و عن مبلغ ديون الصّيدليات الخاصة لدى الصّندوق الوطني للتأمين عن المرض أفادت المدير أنّه في حدود الـ 200 مليار، و قد طالبت النّقابة في عديد المرات الكنام بتسديد ديونها، مشيرة إلى أنّ عديد الصيدليات التي تعمل بصغة الطّرف الدّافع على المستوى الوطني هي تقريبا 2000 صيدلية.

و قالت المدير إنّ العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع ستتم فورا، و ذلك بعد طلب رئيس الجمهورية، مؤكدة في هذا الاطار أن الصيادلة دائما طرف مسؤول و طرف وطني و في كلّ المراحل قامت الصيدليات بدورها و منذ الـ 10 سنوات تقريبا و الصيدليات الخاصة تشتغل بصغة الطّرف الدّافع، متوجهة بالشّكر لرئيس الجمهورية لتدخّله لأنّه أصبح من الضروري ان تتم الاصلاحات اللازمة حتى يواصل القطاع عمله، خاصة و أنّه اصبح من الصّعب تحمّل هذا الرّكود، وفق تعبيرها.

و أضافت محدّثة تونس الرّقمية أنّه على المسؤولين اليوم في سلطة الاشراف و وزارة الشّؤون الاجتماعية ان يكونو واعين بهذا الوضع، مشدّدة على كون هدف الصيادلة من عدم تجديد الاتفاقية هو التنبيه لكون منظومة الصيدليات الخاصة مهدّدة و دخلت في حالة انهاك.

و تابعت القول إنّه على اثر هذه الاشكاليات هناك عديد الصيدليات التي أغلقت أبوابها في المناطق الدّاخلية و من المأمول اليوم أن تتحمل كلّ الاطراف مسؤوليتها و يتمّ اتخاذ الاجراءات و الاصلاحات اللازمة و النّقابة مستعدّة دائما للتعاون لضمان استمرارية العلاج.

