بن نصر: إيران تدافع عن نفسها بشكل متميز بالتدرج في استعمال الاسلحة و تداعيات الحرب ستشمل كل العالم[فيديو]

في تصريح خاص لتونس الرّقمية عاد اليوم الإثنين، 09 مارس 2026، العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر، على تطورات الحرب الدائرة بمنطقة الشّرق الأوسط، و قال إنّه حسب النتائج الاولى للاسبوع الاول من هذه الحرب فإنّ ايران تدافع عن نفسها بشكل متميز.

ايران تمكّنت من ضرب نقاط حساسة جدا باسرائيل في المقابل الطرف الآخر لم يحقق أهدافه:

و أوضح الخبير العسكري أنّ ايران استهدفت كلّ المصالح الأمريكية في المنطقة، و ذلك من خلال ضرب عدد من دول الخليج و كذلك استهدفت عددا من النقاط الحساسة جدا و الاستراتيجية في اسرائيل، و هذه الاخيرة تكتّمت بشكل كبير على الضربات التي وجهت لها، و لكن توجد تسريبات من عدّة دول أخرى لها أقمار صناعية أثبتت حجم هذه الخسائر و بينت أنّ الأهداف الايرانية تقدّمت كما خططت لذلك إيران.

أمّا بالنسبة لأهداف الحرب التي ذكرتها أمريكا و ذكرتها اسرائيل، إلى حدّ الآن يبدو أنّه لم يتمّ تحقيقيها و ذلك لكونه تمّ التعويل على الاضطراب الدّاخلي لايران و ربّما تغيير النّظام و لكن هذا الموضوع لم يحصل بعد أن تماسكت القيادة الايرانية و قامت بردّ الفعل بشكل سريع و تمّ انتخاب قائد جديد، وفق بن نصر.

و شدّد المتحدّث على كون إيران و إلى حدّ الآن تكسب بشكل كبير أولا على مستوى التأييد الدّولي، و ذلك خاصة بعد طرح جملة من التساؤلات خاصة في أوروبا عن أسباب تفجير هذه الحرب دون العودة، إلى مجلس الأمن و دون استشارة الأوروبيين من أعضاء الحلف الاطلسي، بعد دخول قائد هذا الحلف في حرب دون الرجوع لهم ما يهدد مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير مع ارتفاع اسعار الطاقة و النفط، في ظّل التهديد بغلق مضيق هرمز بشكل كلي.

و اعتبر العميد المتقاعد من الجيش الوطني أنّ هذه المسألة اليوم أصبحت مسألة دولية و ليست إقلمية فقط، خاصة مع البوارج الصينية الموجودة في المنطقة لحماية اسطيل النفط التابعة لها، كذلك الامر بالنسبة لروسيا و بدورها فرنسا ارسلت اسطولا لحماية ناقلات النفط، و هو نفس الامر بالنسبة لبريطانيا، ما زاد في خطورة الموضوع و سهل امكانية تحوله للعالمية.

هل من الممكن أن تطول هذه الحرب…؟

و في ايجابته عن هذا السؤال، اعتبر بن نصر أنّ فرضية ان تطول هذه الحرب واردة و ذلك خاصة بعد حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن 4 أيّام فقط و من ثمّ 4 أسابيع، إذ أنّ القراءة الاولى و اعتبار أنّ المسألة بسيطة و ايران ستعلن استسلامها كانت خاطئة، و ذلك لكون الشعب الإيراني اليوم يدعم هذه الحرب و القوة العسكرية الايرانية تدافع عن نفسها بشكل كبير.

موازين القوى اليوم هل تسمح باستمرار الدّفاع الايران بنفس المستوى الحالي…؟

و عن موازين القوى بين طرفي الحرب قال مختار بن ننصر إنّ الولايات المتحدة الأمريكية و إيران تعتبران قوة كبيرة، و أمريكا هي القوة الاولى و لها امكانيات كبيرة جدا، و لكن هذه الحرب تحكمها كذلك المسافة البعيدة ما بين اسرائيل و ايران و بالتالي فإنّ البوراج الأمريكية و حاملات الطّائرات و الجيوش الموجودة تكلفها يوميا مليار دولار تقريبا.

و أضاف أنّ الخسائر التي تكبّدتها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية و تكبّدتها اسرائيل هي خسائر كبيرة جدا و ذلك لكون إيران قامت باستهداف الاعين و الآذان التابعة للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة، حيث تمّ استهداف الرادارات التي كانت ترصد مجالات طويلة مثل استهداف رادار يرصد عن بعد 5000 كلم، بالاضافة إلى تدمير أماكن استراتيجية حاسسة جدا للاتصالات و لتبادل المعلومات، و من الممكن القول أنّه توجد مجموعة كاملة في الخليج انقطعت اتصالاتها على القيادات الكبيرة الموجودة في فرجينيا و في كاليفورنيا، اي أنّه توجد حلقة كبيرة ضربتها ايران و لم يتمّ الحديث عنها كثيرا.

الأسلحة الموجودة لدى إيران…

و أفاد العميد بن نصر أنّه بالنسبة للاسلحة الموجودة لدى ايران يمكن القول انّها اليوم خرجت بشكل متأني و بشكل لم يكن كبيرا بدرجة ملفتة، و ذلك في استعملها للاسلحة الجديدة إذ تمّ استعمال الصواريخ الفرط صوتية، بالاضافة إلى استعمال الصواريخ التي تتشظى و تفرز أكثر من رأس في مناسبتين أو ثلاث، و هذا يدل على كون المعركة بدأت تأخذ منحى آخر.

و اشار محدّث تونس الرقمية إلى انّ التدرج في استعمل الاسلحة من قبل ايران حيث بدأت الحرب بالصواريخ العادية و من ثمّ الصواريخ الفرط صوتية، كان لتحقيق هدف و هو تدمير عدّة مناطق و عدّة رادارات و خاصة ضرب عدّة دفاعات من الممكن ان تتصدى للصواريخ، إذ أنّ في كلّ ليلة لا بدّ أن يصل صاروخ او إثنين أو ثلاث إلى أهدافهم، ما يعني أنّ القبة الحديدية و مقلاع داوود كلها أصبحت عاجزة عن التصدي للصواريخ الإيرانية.

و شدّد على كون هذه الحرب لا تزال متواصلة و بالتالي فإنّ الخسائر ستكون يومية بالنسبة لاسرائيل و لدول الخليج، خاصة و أنّ هذه الدّول غير قادرة على ردّ الفعل و غير قادرة على الدّخول في حرب مع ايران، إذ انّ استهداف اي دولة من هذه الدّول لايران سيكون الرّد كعدو و ليس كحاضن للمصالح الامريكية.

هذا بالاضافة إلى أنّ هذه الدّول تخشى من ضرب مقدّراتها المدنيّة و الاقتصادية، خاصة بعد استهداف ايران لمنشآت الطاقة و لمصافي النفط و الغاز، ما يجعل امكانية استهداف البنية التحتية بالامر الخطير جدا.

إيران تدافع عن نفسها بشكل متميز:

هذا و لفت الخبير العسكير إلى أنّه إذا ما تمّت اليوم مقارنة آداء طرفي الحرب فانّ ايران تدافع عن نفسها بشكل متميز و لديها اصرار على الصمود و البقاء وجه لوجه مع هذا العدوان، بالاضافة إلى أنّ دول الخليج أدركت أنّه ليس من مصلحتها الدّخول في حرب و توسع هذه الدّائرة.

هذا مع وجود تعطيل كبير على مستوى مضيق هرمز، إذ أنّه تقريبا شبه مغلق، خاصة و ان عدد كبير من السفن حاملات النفط غير قادرة على اجتياز المنطقة، و قد تمّ السماح فقط للسفن الروسية و الصينية بالمرور، و الاشكال هنا أنّه من غير الممكن فتح مضيق هرمز بالقوة، إذ من الممكن اصابة اي سفينة تكون بالمضيق من قبل ايران، وفق تعبير بن نصر.

خطر غلق مضيق هرمز و إمكانية تأثير على التموين بالاضافة للنفط و الغاز

كما أوضح بن نصر انّ للمضيق خطّ دخول و خطّ خروج، و خطّ الدخول في مرمى صواريخ ايران، و اليوم العامل الرئيسي وراء غلق مضيق هرمز ليس العامل العسكري بل الخوف و عدم الثقة في انّه ان تمّ اجتياز مكان معيّن فستتعرض السفينة للاعتداء، و في نفس الوقت كلّ من لم يطبق تعليمات الرجوع تمّ استهدافه.

وقال إنّ هذا المعطى سيكون له تأثير كبير على أوروبا و على الامدادات الدّولية اذ أنّ مضيق هرمز لايمرّ منه النفط و الغاز فقط بل و حتى البضائع و الغذاء، و بالتالي فإنّ المسألة قد تشمل حتى النقص على مستوى التموينات.

و نبه بن نصر إلى أنّه ان استمرّت الحرب لاكثر من شهر قد تؤدي حتى إلى وقف الانتاج و من الممكن الدّخول في تقسيط النفط في أوروبا، و ربما يصبح هناك مشكل كبير لدول الخليج على مستوى التموين و على مسوى الغاز و الطّاقة.

