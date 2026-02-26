Français
عدد من كبار المستثمرين الأجانب يستكشفون فرص الاستثمار بتونس

أفادت وكالة النّهوض بالاستثمار، أنّ عددا من كبار المستثمرين من عدّة جنسيات زاروا تونس وأدوا زيارات استكشافية لبحث فرص الاستثمار.

وكان من أبرز المحطات زيارات ميدانية، حسب اهتمامات أعضاء الوفد، ولقاءات مع الهياكل المختصة المعنية ورجال الأعمال التونسيين. وأفادت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه الزيارات تندرج في إطار سعي تونس لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية. وفي هذا الاطار استقبل، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، مؤخرا بمقر الوكالة وفدا من المستثمرين الهامين من عدة جنسيات عربية وصينية وهندية وألمانية وأمريكية وافريقية وذلك برئاسة جمال القاسمي، تونسي مقيم بالخارج ورئيس، مجموعة أعمال إفريقيا الدولية، مرفوقا برئيس “الجمعية التونسية رؤية وآفاق جديدة”، نزار الجنزوري.

وتندرج هذه الزيارة الاستطلاعية إلى تونس في إطار إستكشاف فرص الإستثمار والنظر في المشاريع الكبرى المقترحة ببلادنا. وفي ذات السياق، قدم، جلال الطبيب، عرضا مفصلا حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس والمزايا التفاضلية التي توفرها تونس كوجهة استثمارية في مختلف المجالات والفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية ومكونات السيارات والطائرات والنسيج.. كما قدم عدد من ممثلي، الديوان التونسي التجارة، لمحة عن مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان.

