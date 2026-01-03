Français
نائبة في الكونغرس تنتقد ترامب بعد تصريحه حول التدخل في إيران

نائبة في الكونغرس تنتقد ترامب بعد تصريحه حول التدخل في إيران

انتقدت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول استعداد الولايات المتحدة لدعم المشاركين بالاحتجاجات في إيران.

و كتبت غرين في منشور عبر منصة “إكس”:””الملياردير الإسرائيلي العامل في مجال الأمن السيبراني الذي يطالب بسحب حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للأمريكيين والرئيس ترامب الذي يهدد بالحرب ويرسل قوات إلى إيران هو كل ما صوتنا ضده في عام 24″.

و أضافت : “أمضى ناخبو ترامب الأسبوع في التهديد بثورة ضريبية لأنهم غاضبون للغاية من الهدر و الاحتيال و إساءة استخدام أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس والتي تذهب إلى الأجانب و الحروب الأجنبية، و يجب أن ينصب التركيز على أموال الضرائب هنا في وطننا و الدفاع عن الحريات و الحقوق التي وهبها لنا الله”.

و خلصت قائلة :” في عام 2024، صوّتنا من أجل أن تتوقف أمريكا عن كونها شرطي العالم، وتمويل الحروب الخارجية و قتل الأبرياء و تمويل الاحتيال و النصب و السماح للأجانب بالدخول أو إدخالهم إلى أمريكا، صوتنا ضد أمريكا في المركز الأخير”.

و كان ترامب قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة “ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين السلميين في إيران إذا أقدمت السلطات على إطلاق النار عليهم”، مشددا على أن بلاده “جاهزة للتحرك فورا لحماية المحتجين السلميين”.

من جانبه، حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ترامب من “مغامرة خطرة”، بعد تهديداته بالتدخل إذا أقدمت السلطات في إيران على قتل المتظاهرين.

و تزامنت هذه التصريحات مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران على خلفية التدهور الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، حيث دخلت التحركات يومها السادس و شملت محافظات ريفية، فيما أعلنت السلطات الإيرانية مقتل سبعة أشخاص على الأقل وتسجيل اعتقالات، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية ووكالات أنباء إيرانية.

