نائب المستشار الألماني ينتقد العدوان الأمريكي على فنزويلا و يطالب باحترام القانون الدولي

انتقد نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واصفا إياها بـ”المشكوك فيها للغاية”.

و شدّد كلينغبايل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (DPA) على ضرورة احترام القانون الدولي في جميع الأحوال، مؤكدا أن “طبيعة النظام الاستبدادي الذي يرأسه نيكولاس مادورو لا يمكن أن تكون ذريعة لانتهاك المعايير الدولية”.

و قال : “القانون الدولي يجب أن يحترم، وهذا ينطبق على تصرفات الولايات المتحدة أيضا”، داعيا المجتمع الدولي إلى “منع التصعيد الإضافي وإيجاد مسار للانتقال السلمي نحو الديمقراطية في فنزويلا”.

و تأتي تصريحات كلينغبايل في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو و زوجته سيليا فلوريس و نقلهما خارج البلاد.

و وصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها “غير قانونية”، بينما قالت الإدارة الأمريكية إن مادورو “سيواجه المحاكمة”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية و طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن “تضامنها مع شعب فنزويلا”، و عن “قلقها الشديد” من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى “الإفراج عنهما” و “منع المزيد من التصعيد” في الوضع.

