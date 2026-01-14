Français
نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !

كشف بدر الدين القمودي، النائب بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، عن قيام مسؤول بأحد الوزارات بإجراء مكالمات هاتفية شخصية بلغت كلفتها حوالي 38 ألف دينار، باستعمال هاتف مهني موضوع على ذمّته في إطار عمله، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح النائب، في تصريح لجوهرة آف آم ، أنّ هذه المعطيات مستندة إلى معلومات دقيقة حصل عليها من مصدر موثوق، مؤكّدًا أنّه تمّ توجيه دعوة رسمية لفتح تحقيق إداري وقضائي في الموضوع، من أجل التثبّت من حقيقة هذه المكالمات وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في صورة ثبوت التجاوزات.

وأضاف أنّ استغلال وسائل الدولة لأغراض شخصية يمثّل إخلالًا خطيرًا بواجبات الوظيفة العمومية ويطرح تساؤلات حول حوكمة المال العام وشفافية التصرف في الموارد العمومية، مشيرًا إلى أنّ الرأي العام ينتظر توضيحات رسمية من الجهة المعنية لتأكيد أو نفي هذه المعطيات.

