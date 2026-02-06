نابل: أضرار كبيرة لحقت تربية النّحل و الدّواجن و إنتاج الفراولة و القوارص بسبب الأمطار … الباي يكشف الأرقام و التفاصيل [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كميات هامة من الأمطار شهدتها ولاية نابل خاصة خلال الثّلاث أسابيع الأخيرة ما تسبب في حدوث فيضانات و تشكّل السّيول و تشبّع التربة بالماء، و خلّفت هذه الامطار جملة من الأضرار الماديّة و كذلك الفلاحية تسبّبت في خسائر كبيرة على مستوى الانتاج بالنّسبة للفلاحين، و في هذا الاطار كشف عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل في تصريح خاص لتونس الرّقمية مختلف تفاصيل هذه الأضرار و القطاعات المعنيّة و كذلك المساحات.

قطاع انتاج الفراولة الأكثر تضرّرا: اتلاف 40 هكتار و تضرّر 200 هك من أصل 350 هك

و قال الباي إنّ قطاع انتاج الفراولة هو قطاع مهم جدا في نابل، اذ أنّ الانتاج في المنطقة يمثّل 95 % من الانتاج الوطني بالرّغم من تقلّص مساحات الانتاج هذه السّنة إلى 350 هك، مشيرا إلى انّ الفيضانات الاخيرة أثّرت بصفة مباشرة تقريبا على 200 هك بنسب متفاوتة و من بينها 40 هك تقريبا أتلفت تماما و معدّل الحصول على منتوج فيها يعادل الـ0 و ذلك لكون هذه المساحات غمرتها مياه الأمطار بشكل كامل.

و أوضح الباي أنّ إنتاج الهك الواحد من الفراولة التي يتمّ فيها استعمال القبو تتراوح كلفتها ما بين 120 و 200 ألف دينار مما يعني أنّ الخسائر كبيرة جدا بالنّسبة للفلاحين، و الاضرار الأخرى ستكون أقل بشكل عام، الامر الذّي سيساهم في تراجع الانتاج الذّي تمّ الاعلان عنه و الذّي كان في حدود 12400 طن، و بالتالي فإنّ توفّر هذا المنتوج على مستوى السّوق سيتراجع و هو ما تمت ملاحظته في الايام الاخيرة و هذا بسبب الامطار الطّوفنية التي سُجّلت لأول مرة بولاية نابل و تجاوزت حتى 300 ملم خلال 72 ساعة في عدد من المناطق، وفق قوله.

و دعا المتحدّث في هذا السياق وزارة التّجارة إلى مراجعة تسعيرة بيع الكلغ من الفراولة، إذ كانت التسعيرة الأولى في حدود 10 دينارات و من ثمّ تمّ تسعير الكلغ بـ 8 دينارات، الامر الذّي سبب بدوره حالة احتقان في صفوف الفلاحين لكون هذه التسعيرة سابقة لأوانها، خاصة و أنّ السّوق يخضع لقاعدة العرض و الطّلب.

هل يتمتّع هذا القطاع بتعويضات صندوق الجوائح؟

و حول التعويضات التي من الممكن ان يتحصّل عليها الفلاحون المتضرّرون بسبب الأمطار، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بأنّ صندوق الجوائح مخصّص للزّراعات الكبرى، إذ أنّ بقية القطاعات كالأشجار المثمرة و الخضر الورقيّة لا يشملها هذا الصندوق الامر الذّي يطرح نقطة استفهام، وفق قوله، بالاضافة إلى أنّ التمتع بتعويضات صندوق الجوائح يشترط انخراط الفلاح فيه، الامر الذّي لا يشمل اغلب فلاحي الولاية، لكونه لم يتمّ في مناسبات سابقة تعويض الفلاحين و السنة الوحيدة التي كانت استثناء هي 2018 اثر الفيضانات، و تمّ صرف تعويضات بنسبة 38 %.

و أشار إلى انّ الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و خلايا الارشاد قامت هذه السنة بمعاينة الأضرار و تسجيل كلّ المعطيات و المعلومات في مختلف القطاعات و قد كانت الاضرار كبيرة جدا خاصة على مستوى اتلاف انبيب الري قطرة قطرة و المحاصيل، مشدّدا على كون أغلب الفلاحين بصدد انتظار التعويضات و جملة من القرارات من قبل الدّولة و سلطة الاشراف في علاقة بتسهيلات القروض و تقديم المساعدات و التمديد في مدّة الامهال حتى يتمكّن الفلاح من العودة لعملية الانتاج.

أضرار بالجملة لحقت القوارص في نابل:

امّا فيما يتعلّق بالاضرار التي لحقت حقول القوارص أكّد محدّث تونس الرّقمية انّ عددا كبيرا من ثمار البرتقال تناثر على الأرض و لم يتمكّن الفلاحون من جمعه، بسبب قوة الأمطار و تراكم الاوحال، و ذلك خاصة في مناطق منزل بوزلفة و تاكلسة و ابن خلاد.

بالاضافة إلى انّ 12 ألف متر من انابيب الرّي قطرة قطرة اتلفت و غمرها الماء، هذا مع عامل انجراف التربة الذّي بدوره يساهم في تضّرر عديد الحقول إلى درجة التي اصبح من غير الممكن معرفة حدود الحقول، مشيرا إلى أنّ عدد من الآبار ردمت بالاوحال، وفق تعبير.

تضرّر 600 هك من الخضروات و الاتحاد يدعو لاعادة تمكين الفلاحين من غراسة الخضر الورقية

و لفت عماد الباي إلى انّ ولاية نابل تتميز ايضا بانتاج عدد آخر من الخضروات و منها الخضر الورقية، و تبلغ نسبة تزويد الولاية لسوق الجملة بهذه الخضر 54 %، و لكن خلال فترة الجفاف التي عاشتها تونس خلال السّنوات الفارطة تمّ منع الفلاحين من زراعة هذه الاصناف بسبب نقص الماء، و لكن حاليا تمّ تحقيق امتلاء على مستوى سدود الولاية بنسبة 100 % و بالتالي فإنّ الاتحاد الجهوي للفلاحة يطالب بالغاء هذا القرار و السماح للفلاحين باعادة زراعة هذا النوع من الخضر، وفق تعبيره.

و أضاف المتحدّث في هذا الاطار، أنّ الأضرار التي لحقت عدد آخر من اصناف الخضر شملت 600 هك، و هو نفس الرّقم في علاقة بالبيوت المحميّة التي تضرّرت و قد تمّ اتلاف عدد منها بالكامل.

1600 هك من الزّرعات الكبرى غمرتها المياه

و صرّح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة انّه تمّ احصاء تضرّر 1600 هك من حقول الزّراعات الكبرى حيث أصبح من الصّغب جدا على خلفية تراكم برك الماء و تدفق السيول و كذلك انجراف التربة ان تعود البذرة للحياة أو أن يتمّ تسجيل انتاج جيد خلال هذا الموسم.

تربية النّحل: 800 خلية نحل اتلفت بسبب الأمطار:

هذا و تابع المتحدّث القول أنّ قطاع تربية النّحل أيضا أخذ نصيبه من هذه الكارثة، حيث تسببت الأمطار الاخيرة في اتلاف 800 خليّة نحل، نافيا ان تكون هذه الأضرار بسبب المبيدات الحشرية لأنّ باعثي مثل هذه المشاريع يقومون بتركيز بيوت النّحل بعيدا عن الحقول التّي يتمّ فيها رشّ هذه المبيدات.

و لفت الباي إلى انّ ولاية نابل تعتبر رائدة في انتاج العسل و تربية النّحلة و هي وجهة أيضا لعدد من مربي النّحل على المستوى الوطني و ذلك خاصة خلال موسم انتاج القوارص على اعتبار أنّ النحل يتغذي على القوارص و بالتالي يتمّ استغلال هذا الموسم لانتاج العسل.

نفوق عدد كبير من الدّواجن

هذا و أشار محدّث تونس الرّقمية إلى انّ الأضرار شملت أيضا مزارع تربية الدّواجن حيث أنّه بفعل الأمطار الغزيرة و برودة الطّقس و الرياح، تسجيل نفوق عدد هام من الدّواجن، مشدّدا على أنّ أضرار صغار الفلاحين و المستثمرين في هذا القطاع تعتبر كبيرة.

