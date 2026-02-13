نابل : إفتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك للتمور 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، تمّ افتتاح نقطة بيع مباشرة للتمور من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل، على أن تتواصل فعالياتها إلى غاية 18 فيفري الجاري.

وتضمّ نقطة البيع تشكيلة متنوّعة من التمور ذات الجودة العالية، من بينها دقلة النور وقهوة التمر ، مع اعتماد أسعار مدروسة تراوح بين 7 و10 دنانير، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن.

ويهدف هذا الفضاء إلى تنشيط السوق الداخلية ودعم منتجي التمور من خلال تسهيل ترويج منتوجاتهم وتمكين المستهلك من اقتنائها مباشرة وبأسعار تفاضلية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



