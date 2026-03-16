نابل: اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بثلاث معتمديات

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه – إقليم منزل تميم – أنه على إثر العطب الطارئ على قناة جلب مياه الشمال قطر 500 مم، تقوم مصالحنا الفنية حاليا بأشغال الإصلاح اللازمة مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبية وحمام الأغزاز من ولاية نابل، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من هذا اليوم الاثنين 16 مارس 2026.

واضافت الشركة أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بعد الإنتهاء من الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة.

 

