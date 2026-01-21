نابل: اضطراب توزيع مياه الشرب إثر فيضان وادي سيدي التومي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، إقليم قرمبالية، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكلّ من معتمدية منزل بوزلفة ومعتمدية بني خلاد من ولاية نابل، وذلك على إثر فيضان وادي سيدي التومي.

وأوضحت الشركة أن قناة الجلب الرئيسية التي تزوّد منطقة بني خلاد تعرّضت إلى الانجراف بسبب ارتفاع منسوب المياه، ما تسبب في تعطل التزويد بالماء في المناطق المذكورة.

وأكدت الصوناد أن مصالحها الفنية تتابع الوضع عن كثب، وهي بصدد تقييم حجم الأضرار واتخاذ التدخلات الضرورية في أقرب الآجال الممكنة، بهدف استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب في أسرع وقت.

وأضافت الشركة أنه سيتم إعلام المواطنين لاحقًا بتوقيت عودة التزويد، فور استكمال الأشغال اللازمة، عبر بلاغ تكميلي.

