اقتصاد وأعمال

نابل: افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك

في إطار دعم تسويق المنتوج الفلاحي الوطني بالسوق الداخلية، وخاصة التمور، أدّت السيّدة هناء شوشاني والية نابل، رفقة السيّد معتمد نابل، بعد ظهر اليوم الإثنين 05 جانفي 2026، زيارة ميدانية إلى نقطة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك، وذلك بحضور المدير التجاري بالمجمع المهني المشترك للتمور.

وقد أشرفت السيّدة الوالية بالمناسبة على افتتاح الخيمة التي ينظمها المجمع المهني المشترك للتمور بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتي تمتد من 03 إلى 10 جانفي 2026 بشارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة نابل، قبالة ساحة الجرّة.

وتشارك في هذه التظاهرة 24 فلاحًا من ولايتي توزر وقبلي، على أن تكون الخيمة مفتوحة للعموم يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى السابعة مساءً.

وتضم الخيمة، التي يؤثثها عدد من منتجي التمور، عرضًا لمختلف أصناف التمور الطازجة للبيع بأسعار مدروسة ومناسبة، بما يسهّل على المستهلكين اقتناء منتجات محلية ذات جودة عالية مباشرة من المنتج

