Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

نابل: افتتاح مهرجان “تجلّي” وعروض فنية متواصلة إلى غاية 15 مارس

افتُتحت مساء أمس فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان “تجلّي” بمدينة نابل، والذي ينتظم من 5 إلى 15 مارس الجاري، متضمّناً سلسلة من العروض الفنية والثقافية التي تحتضنها فضاءات المركّب الثقافي نيابوليس ودار الثقافة بنابل.

وتنطلق مختلف العروض يومياً بداية من الساعة العاشرة ليلاً، مع تمكين الجمهور من حضورها مجاناً، في إطار دعم الأنشطة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام عشّاق الفن لاكتشاف عروض متنوعة.

ويتضمن برنامج المهرجان عدداً من السهرات الفنية، من بينها عرض “التخميرة” يوم 6 مارس، يليه عرض “زوار الحضرة” لمرشد بوليلة يوم 7 مارس، ثم عرض “شهر زيد هلال” يوم 9 مارس، على أن تختتم التظاهرة يوم 15 مارس بعرض للفنان زياد غرسة.

ويهدف مهرجان “تجلّي” في دورته الخامسة إلى تنشيط المشهد الثقافي بالجهة وتقديم عروض فنية تستلهم التراث الصوفي والموسيقي، بما يتيح للجمهور تجربة فنية وروحية مميزة خلال شهر مارس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

374
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
363
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
322
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
312
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
300
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
286
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
280
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس
277
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر
265
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى