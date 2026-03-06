نابل: افتتاح مهرجان “تجلّي” وعروض فنية متواصلة إلى غاية 15 مارس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

افتُتحت مساء أمس فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان “تجلّي” بمدينة نابل، والذي ينتظم من 5 إلى 15 مارس الجاري، متضمّناً سلسلة من العروض الفنية والثقافية التي تحتضنها فضاءات المركّب الثقافي نيابوليس ودار الثقافة بنابل.

وتنطلق مختلف العروض يومياً بداية من الساعة العاشرة ليلاً، مع تمكين الجمهور من حضورها مجاناً، في إطار دعم الأنشطة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام عشّاق الفن لاكتشاف عروض متنوعة.

ويتضمن برنامج المهرجان عدداً من السهرات الفنية، من بينها عرض “التخميرة” يوم 6 مارس، يليه عرض “زوار الحضرة” لمرشد بوليلة يوم 7 مارس، ثم عرض “شهر زيد هلال” يوم 9 مارس، على أن تختتم التظاهرة يوم 15 مارس بعرض للفنان زياد غرسة.

ويهدف مهرجان “تجلّي” في دورته الخامسة إلى تنشيط المشهد الثقافي بالجهة وتقديم عروض فنية تستلهم التراث الصوفي والموسيقي، بما يتيح للجمهور تجربة فنية وروحية مميزة خلال شهر مارس.

