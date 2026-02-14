Français
نابل : الإطاحة بشبكة مختصة في نقل و ترويج المخدرات بين المدن

تمكن أعوان وإطارات الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني خلال الأسبوع الجاري في إطار مواصلة المجهودات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة و خاصة ظاهرة ترويج المخدرات، من الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وترويج المخدرات بين مدينتي نابل والحمامات، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و أضاف المصدر ذاته، مساء أمس الجمعة، أن الوحدات الأمنية تمكنت خلال هذه العملية من حجز كميات هامة من الأقراص المخدرة، مبينا انه تم في مرحلة ثانية مداهمة منزل المزود بجهة سيدي عمر بمدينة نابل أين تم ضبطه و حجز كمية من الأقراص المخدرة و القنب الهندي “الزطلة” المعدّة للترويج.

و قد تم الاحتفاظ بجميع الأطراف المتورّطة في هذه العملية و ذلك بعد استشارة النيابة العمومية بقرمبالية.

