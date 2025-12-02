Français
Anglais
العربية
الأخبار

نابل : القبض على 3 أشخاص و حجز 5700 قرص مخدر بحوزتهم

نابل : القبض على 3 أشخاص و حجز 5700 قرص مخدر بحوزتهم

في إطار مواصلة المجهودات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة وخاصة ظاهرة ترويج المخدرات داخل الأوساط الشبابية، تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل من القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، وفق ما ذكره مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و أوضح المصدر ذاته أن وحدات الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكّنت، إثر عمل استعلامي و ميداني، من القبض على 3 أشخاص أصيلي المنطقة ينتمون إلى وفاق إجرامي و ينشطون ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات، وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل.

و أضاف أن هذه العملية النوعية، التي تأتي في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات بجميع أنواعها و تعقب الأنفار الناشطين في المجال، مكنت من حجز 5700 قرص من مخدر “إيريكا”، و مبلغ مالي يقدر بحوالي 10 آلاف دينار متأتية من ترويج المخدرات، و سيارات فاخرة تستغل في نقل المواد المخدرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

526
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة

321
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
320
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]
301
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز
287
الأخبار

رئاسة الحكومة : “يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية”
270
أخر الأخبار

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]
267
الأخبار

الجماهير التونسية تشعل الأجواء في قطر قبل ساعات من افتتاح كأس العرب 2025 [فيديو]
262
اقتصاد وأعمال

سوسة: الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان ضيف “أيام المؤسسة 2025”
261
أخر الأخبار

انفجار أنبوب غاز بالمروج: عضو بالمجلس المحلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة
248
أخر الأخبار

مشروع قانون المالية 2026: كم هي عدد الفصول الإضافية المُقترحة.. النائب ماهر الكتاري يكشف التفاصيل (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى