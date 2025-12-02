نابل : القبض على 3 أشخاص و حجز 5700 قرص مخدر بحوزتهم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار مواصلة المجهودات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة وخاصة ظاهرة ترويج المخدرات داخل الأوساط الشبابية، تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل من القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، وفق ما ذكره مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و أوضح المصدر ذاته أن وحدات الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكّنت، إثر عمل استعلامي و ميداني، من القبض على 3 أشخاص أصيلي المنطقة ينتمون إلى وفاق إجرامي و ينشطون ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات، وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل.

و أضاف أن هذه العملية النوعية، التي تأتي في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات بجميع أنواعها و تعقب الأنفار الناشطين في المجال، مكنت من حجز 5700 قرص من مخدر “إيريكا”، و مبلغ مالي يقدر بحوالي 10 آلاف دينار متأتية من ترويج المخدرات، و سيارات فاخرة تستغل في نقل المواد المخدرة.

