نابل: المصادقة على استثمارات فلاحية بـ19 مليون دينار ودعم باعثين شبان بقروض عقارية

أعلنت وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية أن اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات صادقت، خلال اجتماعها الثاني لسنة 2026، على حزمة من المشاريع الاستثمارية بولاية نابل بقيمة تناهز 19 مليون دينار.

وتهمّ هذه المشاريع مجالات الخدمات الفلاحية، والصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، في إطار دعم ديناميكية الاستثمار بالقطاع الفلاحي وتعزيز سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة.

كما وافقت اللجنة على تمكين خمسة باعثين شبان من قروض عقارية لاقتناء أراضٍ فلاحية تمتد على مساحة جملية تقارب 59,9 هكتارًا، موزعة بين ولايتي سيدي بوزيد، والقصرين، بقيمة إجمالية تُقدّر بحوالي 884,6 ألف دينار، وذلك بهدف إحداث مشاريع فلاحية جديدة.

المصدر: وات

