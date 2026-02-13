نابل : الوالية تشرف على إفتتاح الخيمة الثانية لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم وتنشيط السوق الداخلية ومساعدة منتجي التمور على ترويج منتوجهم وتوفيره بأسعار تناسب المقدرة الشرائية للمواطن، أدّت السيدة هناء شوشاني والية نابل رفقة السيد مراد الحاج عمر المعتمد الأول بعد ظهر اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، زيارة ميدانية إلى نقطة البيع للتمور من المنتج للمستهلك، بحضور السيد معتمد نابل وممثل المجمع المهني المشترك للتمور.

وتجوّلت الوالية في أرجاء الخيمة التي ينظمها للمرّة الثانية المجمع المهني المشترك للتمور بالتنسيق والإشراف لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من 11 إلى 19 فيفري 2026 بشارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة نابل وقبالة ساحة الجرّة وبمشاركة عدد من فلاّحي ولايتي توزر وڨبلي، وهي مفتوحة للعموم يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود السابعة مساء (09h_19h).

هذا وتضمنت الخيمة، التي يؤثثها مجموعة من منتجي التمور، عرضا لأصناف مختلفة وطازجة للبيع بأسعار مناسبة ومدروسة مما يسهل على المستهلكين الوصول إلى المنتجات المحلية ذات الجودة العالية.

وأكدت الوالية بالمناسبة على مواصلة دعمها لمثل هذه المبادرات نظرة لأهمية إقامة نقاط البيع من المنتج للمستهلك لمختلف المواد الفلاحية، خاصة مع إقتراب شهر رمضان المعظّم، وذلك دعما للفلاّحين وتنشيطا للسوق الدّاخلية.

